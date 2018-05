Komunisté jsou jako fosilie. Cvrnkněte do nich a rozpadnou se. Komentář Petra Holce

Poprvé od roku 1989 ve vzduchu visí vládní angažmá komunistů a mnozí kvůli tomu bijí na poplach. Vlastně biju na poplach i já, protože jsem v komunismu žil dvacet let a klidně proto podepíšu, že to byl fakt teror. Nejen džíny z OP Prostějov mě děsí dodnes. Jinak ale současná KSČM připomíná spíš než nebezpečí polorozpadlou fosilii: cvrnkněte do ní a rozpadne se úplně. A nejvíc to evidentně děsí samotné komunisty.