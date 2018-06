Komunistická drzost roste se ztrátou paměti! Komentář Alexandry Udženija

Je dobré si vždycky připomenout, jakou cenu má naše svoboda. Porážkou nacismu totiž utrpení naší země pod nadvládou socialistických utopií neskončilo. Nacismus vystřídal na 40 let komunismus a jeho diktatura zanechala na duši tohoto národa jizvy snad možná ještě hlubší. Komunismus pošlapal hodnoty jako víra, morálka, důvěra, spravedlnost, motivace, právo, a čest, zpřetrhal letité vazby člověka na jeho zem a zanechal v srdcích lidí prázdnotu, morální nihilismus a totální relativismus.

Zakázat nebo vzít do vlády?

Po revoluci jsme komunisty měli zakázat, bohužel všichni to tehdy podcenili a dodnes se komunistickou zvrácenou ideologii nepodařilo vymýtit. Naopak, to nejtvrdší komunistické jádro se probouzí z hibernace. Lidé, kteří schvalují komunistický teror 50. let nebo oslavují masového vraha Gottwalda se svým obětem už veřejně vysmívají a naplno hlásají své bludy. Jednou je to o církevním majetku, který prý neukradli, podruhé o potřebě zestátnění, o narovnávání páteři vládě doleva, o potřebě vystoupení z NATO, o rozkradené zemi atd. Každým týdnem vládního vyjednávání je zřetelnější a očividnější, že jim narostl hřebínek a začínají se ukazovat v pravém světle.

Věděním proti chaosu

Nebezpečí spočívá v tom, že nám pomalu dospívá generace, která komunistickou diktaturu ani nezažila. Pojem svoboda a demokracie je pro ně naprosto automatický. Představa, že by jí měli, nebo snad museli bránit, je pro ně nepředstavitelný. Nevědí, co by to reálně znamenalo, kdyby o svobodu přišli.

Jaká je obrana? Musíme učit naše děti dějinám této země a tragédiím, které jí nacismus a komunismus přinesli. Točit filmy, pořádat přednášky ve školách, psát knihy a články.

V dnešním geopolitickém prostředí, kde je vše relativizováno a naplňováno morální prázdnotou nebo fake news, je velmi nebezpečná přímá podpora vlády od KSČM, protože jim tento chaos vyhovuje. Lidé v tomto stavu nejistoty často v dějinách podléhali tvrdé autokratické ideologii schované do hávu ideálního světa. Komunisti ve skrytu přesně vědí, jaké mají úkoly. Budou je krok po kroku plnit a nám se to líbit nebude.

Nepřestaneme proto politicky burcovat nejen mladou generaci, že zápas o svobodu a duši tohoto národa nikdy nekončí. Postavit se zlu není volba, ale povinnost. Minimálně pro ty, co svou zemi milují. František Palacký kdysi řekl: „Zhovadilost všeobecná povstane byť by komunisté jen jedné generaci panovati měli.“

Naším úkolem je postarat se o to, aby k tomu už nikdy nedošlo.