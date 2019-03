Kotrbatý: Kámen úrazu Trumpova rozpočtu. Sázka na sílu se může USA zle vymstít

Až 750 miliard dolarů by mohly Spojené státy vydávat ve fiskálním roce 2020 (začíná v říjnu 2019, pozn. redakce) na obranu. Ministerstvo obrany by z toho vidělo 718 miliard dolarů, zbytek by šel například na pomoc obětem hurikánů nebo bezpečnostní opatření na hranicích, neboli na stavbu Trumpem slibované „mexické zdi“.

Pokud Trump skutečně rozpočet protlačí Kongresem, což není zdaleka samozřejmé a očekávají se tvrdé bitvy, dostane Pentagon daleko více peněz, než o které žádal. Rozpoznat směr prezidentova uvažování není složité. Chce hrát první ligu, zabránit, že vliv USA ve světě bude menší než ten čínský.

Trump přemýšlí v intencích síly. Dělá tak po celou dobu svého mandátu. Někdy je to dobře, jako když se odhodlá k útokům na pozice syrského prezidenta Bašára Asada poté, co v zemi dojde k chemickému útoku na civilisty spojovaného s tamní vládou. Někdy ale vše komplikuje. To, když například vyhrožoval úderem severokorejskému diktátorovi Kim Čong-unovi a poměřoval si s ním jaderná tlačítka.

V tomto kontextu je nutné chápat i návrh rozpočtu, který škrtá všem možným resortům a sociálním programům, aby mohl investovat do obrany. Máme se radovat? Na jednu stranu můžeme. Náš klíčový spojenec v NATO bude na armádním poli ještě silnější a v případě nouze se na něj zřejmě i nadále budeme moci spolehnout. Není totiž pravdou, že by Trumpova administrativa alianci zanedbávala, nebo jí škodila. Jak ukazuje i seriál INFO.CZ Konec světového četníka, Evropa stále zůstává kontinentem, na nějž Američané nezapomínají.

Neměli bychom ale jednostranně přehlížet rizika. Investice do obrany jsou krásná a smysluplná věc, jenže nejsou vším. Čína si současnou roli ve světě neposiluje vojenskými hrozbami. Sází na obchod a diplomacii. A právě v tom je kámen úrazu nevyváženého Trumpova rozpočtu.

Zatímco rozpočet na obranu posílí zhruba o pět procent, ministerstvo zahraničí dostane o 23 procent méně. Trump škrtne peníze například na aktivity Organizace spojených národů nebo humanitární akce. Proti tomu brojí nejen tajné služby, ale i mnozí generálové, kteří se obávají, že krok povede k ohrožení národní bezpečnosti. Strádat bude diplomacie, jedna z nejúčinnějších zbraní v mezinárodní politice, která v minulosti opakované posloužila i Spojeným státům.

Nezbývá tedy než věřit v pud sebezáchovy amerických zákonodárců, kteří škrty na ministerstvu zahraniční mohou zastavit. V minulosti tak již opakovaně učinili. Když Trump předkládal rozpočet na rok 2018, navrhoval seškrtat peníze resortu o třetinu. Loni to mělo být 29 procent. V obou případech ale Kongres návrh odmítl.