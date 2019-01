Kotrbatý: Kopání do báboviček přesáhlo meze. Spory amerických politiků pocítíme i my

Trump v krátkém dopise Pelosiové napsal, že kvůli shutdownu, který už trvá rekordní 28. den, musí odložit její cestu do Bruselu, Egypta a Afghánistánu. „Ve světle 800 tisíc skvělých amerických pracovníků, kteří nedostávají zaplaceno, si jsem jistý, že budete souhlasit,“ uvedl prezident a dodal, že pokud by chtěla letět komerčními lety namísto armádního letadla, může.

Je vcelku jasné, o co Trumpovi šlo a že s 800 tisíci neplacenými federálními zaměstnanci má jeho krok ve skutečnosti jen máloco společného. Pelosiová zkrátka dostala oplaceno stejnou mincí. O den dřív totiž požádala Trumpa, zda by nemohl kvůli shutdownu odložit plánovaný výroční projev o stavu unie. Trump pak jen okopíroval její rétoriku včetně provokativní věty na závěr. Ta v případě Pelosiové představovala pošťouchnutí, že si Trump může projev přednášet z Oválné pracovny, bude-li chtít.

Pro pořádek: Oba mají na své kroky právo. V Trumpových kompetencích je zakázat použití armádních letounů pro cesty zákonodárců. Výsadou Pelosiové je zvát prezidenta na společnou schůzi obou komor Kongresu, na níž hlava státu tradičně projev o stavu unie přednáší. Šéf Bílého domu může pozvání přijmout nebo odmítnout, nemůže si jej ale vynutit. Pokud by se Pelosiová rozhodla, že Trump před Kongresem mluvit nebude, tak prostě nebude.

Můžeme se tu posté bavit o adekvátnosti Trumpovy reakce. Pelosiová se měla na cestách dozvědět informace týkající se národní bezpečnosti. Můžeme řešit i to, že Trump během shutdownu navštívil americké vojáky a jeho žena využila vládní letku pro cestu na Floridu. Nic z toho ale není podstatné. Pelosiová věděla, do čeho jde a že Trump si útok na své ego nenechá líbit. Ani její krok nebyl nezištný, nýbrž čistě politicky motivovaný s cílem zdůraznit Trumpovo selhání.

Dá se s jistotou tvrdit, že Trump odložením cesty vyhrál hned dvakrát. Méně podstatné je, že ukonejšil své poraněné ego a může se opájet pocitem, jak to druhé straně zase nandal. Co je však důležitější – a není vyloučené, že to byl i prezidentův záměr – odpoutal pozornost od problémů, které se na něj ve čtvrtek nahrnuly.

Deník Wall Street Journal, konzervativně laděný list, který obvykle stojí spíše na straně republikánů, zveřejnil, že prezidentův někdejší osobní právník Michael Cohen na Trumpovu žádost nechal v době předvolební kampaně manipulovat s online průzkumy preferencí. Cohen za to měl zaplatit, zřejmě z Trumpových peněz, 50 tisíc dolarů a jako bonus si u stejné firmy zařídit osobní PR, které z něj na Twitteru udělalo sexsymbol. Právník, který nyní spolupracuje s vyšetřovacím týmem Roberta Muellera, následně na sociální síti uvedl, že „opravdu lituje své slepé loajality k muži, který si to nezaslouží“.

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump @POTUS. I truly regret my blind loyalty to a man who doesn’t deserve it.