Kotrbatý: Mladý grázl, nebo oběť lynče? Lidi už nedefinuje, kým jsou, ale koho volí

Lidé na sociálních sítích se o víkendu opět hromadně pohoršovali. Nejprve jedna část spílala mladému studentovi americké katolické střední školy za jeho neuctivost vůči stařešinovi indiánského kmene, aby ji následně druhá skupina vystřídala s nářky nad ubohostí médií. To, když se ukázalo, že se celý příběh, který rezonoval i v respektovaných zámořských titulech, odehrál úplně jinak. Oba tábory jsou si ale podobné v tom, jak rychle dovedou lidi soudit. Znovu tak ukazují, že příkopy (nejen) v americké společnosti jsou hlubší, než jsme si ochotní přiznat.

Na první pohled vypadalo video jasně. Mladý drzý spratek s čepicí s nápisem Make America Great Again (MAGA) se vysmívá indiánskému stařešinovi. „A ti další hulákali a křičeli ‚Postavte zeď!‘,“ přidávali si lidé na Twitteru. Student Nick Sandmann, který se přišel zúčastnit pochodu proti potratům, dostal za uši. Katolická střední škola v Covingtonu se za jeho chování omluvila.

Jenže o den později zveřejnila skupina hebrejských černošských izraelitů podstatně delší video, na němž je celá situace u Lincolnova památníku ve Washingtonu zachycena úplně jinak. Je to naopak indiánský stařešina, který provokuje, když mlátí do bubnu hned vedle chlapcovy hlavy. Student naopak prokazuje neobvyklou trpělivost. A nikdo nekřičí o stavbě zdi.

Zatímco první skupina se začala omlouvat a kát za ukvapenost, ti, kteří dosud spíše mlčeli, okamžitě vystartovali s kritikou médií a odpůrců amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten si na Twitteru také přisadil. „Nick Sandmann a studenti z Covingtonu se stali symboly falešných zpráv a toho, jak zlé mohou být,“ napsal Trump.

Pointa celého příběhu ale není v tom, jak správný střih umí změnit vyznění videa a obrátit hněv lidu proti nevinnému studentovi. Stále pořádně nevíme, co se stalo. Špatný nemusí být ani chlapec, ani indián. Toho pro změnu mohly pobouřit například katolické chorály, případně cokoli jiného. „Zpívali jsme je nahlas, abychom přehlušili ty nenávistné komentáře, které na nás křičeli protestující,“ napsal do prohlášení Sandmann s odkazem na druhou demonstraci u Lincolnova památníku.

Ani nesestříhané video nedokáže zachytit vše. Každý v něm vidí, co se mu hodí. V tomto případě pracuje tzv. skupinová dynamika. Lidé mají tendenci věřit těm, kteří patří do jejich spřízněné skupiny. Liberálové viděli usmívajícího se kluka v čapce MAGA a měli rudo před očima. Trumpovi příznivci se chopili zjevného pochybení médií a spustili svoji tradiční palbu.

Je jasné, že řada titulů skutečně selhala a nechala se unést vlnou hysterie. Nic také neospravedlňuje vyhrůžky, které Nick Sandmann během víkendu dostával. Na druhou stranu, vzpomeňte si, jak Trumpovi příznivci na mítincích před prezidentskými volbami masivně volali po zatčení prezidentovy protikandidátky Hillary Clintonové. Případně jak bílí nacionalisté nabuzení Trumpovým vítězstvím vyhrožovali některým menšinám.

Víkendový příběh není, jako ostatně většina kauz a událostí, černobílý. Ukazuje ale na zásadní problém, kterým trpí nejen americká společnost, ale třeba i ta česká. Masivní polarizace způsobila, že už spolu nejsme schopní ani normálně mluvit. Nerozumíme si a ani si rozumět nemůžeme, jelikož lidi už nedefinuje to, zda se chovají dobře, nebo špatně. Je úplně jedno, co skutečně dělají. Zásadní najednou je, koho jste volili v předchozích volbách a jaké máte názory. Kluk v čepici MAGA je prostě nevychovaný hulvát, i kdyby to byl ten nejslušnější chlapec pod sluncem.

Tak vzniká hysterie, kterou můžeme vidět i v Česku. Už se nezamýšlíme nad tím, co druzí říkají. Nesnažíme se pochopit obavy, důvody a argumenty těch, s nimiž nesouhlasíme. Je jednodušší mávnout rukou a říct: „No jo, ty jsi ten volič Zemana (Drahoše, Babiše, Kalouska, doplňte si dle libosti)“. Vzpomeňme si i na loňský případ utopeného vietnamského chlapce. Část společnosti chtěla za tragédií tak moc vidět český rasismus, až naprosto ignorovala zjevná fakta.

Video od Lincolnova památníku zachycuje vcelku banální situaci – spor dvou lidí, kterých se na planetě odehrávají miliony. Nikdy by se nestalo tak populárním, nebýt této polarizace. Změnit to můžeme, pokud se všichni zklidníme a pochopíme, že lidé s jinými názory nejsou nepřátelé, ale ve skutečnosti někdy mohou být i docela fajn. A především že věci nebývají černobílé.