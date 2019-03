Kotrbatý: Slovensko inspirací být nemůže. Tamní volby provází série absurdit

Téměř 53 procent přisoudil Zuzaně Čaputové poslední předvolební průzkum společnosti AKO. Agentury naznačovaly její posilování již dříve, tento týden se ale z dosud nepříliš známé právničky a občanské aktivistky stala kometa s velkou šancí usednout v Prezidentském paláci.

Důvodů může být hned několik. Čaputová působí neokoukaně, není zapletená do žádného velkého skandálu a v debatách působí kompetentně. Pomohlo jí i odstoupení dosavadního favorita Roberta Mistríka, který naopak začal ztrácet dech. Zkoumat příčiny vzestupu Čaputové však není cílem textu.

Slovenské volby totiž provází několik absurdit. Například v pátek Denník N přišel s tvrzením, že Čaputové nemusí stačit ani nadpoloviční podpora ke zvolení v prvním kole. Tamní Ústava je totiž nejednoznačná a podle Státní volební komise znamená sousloví „nadpoloviční počet oprávněných voličů“ nutnost získat většinu všech v seznamech zapsaných Slováků, tedy i těch, kteří k volbám nepřijdou.

Pokud by Čaputová takový výklad neakceptovala, musela by se obrátit na Ústavní soud. Za normálních okolností by takový spor měl krátké trvání. Jenže Slovensko není v normální situaci. Na Ústavním soudu sedí kvůli sporům o zvolení expremiéra Roberta Fica aktuálně jen čtyři soudci. A o stížnosti rozhoduje plénum, které se teď nemůže sejít.

A počet soudců se jen tak nezmění. Parlament schválí své návrhy, z nichž prezident soudce jmenuje, až krátce před druhým kolem. Není přitom zřejmé, jestli navolí všechny, nebo jen část. Úplnou absurditou by bylo, kdyby Čaputová vyhrála s více než 50 procenty v prvním kole a druhé následně prohrála. O prezidentovi by tak de facto rozhodoval Ústavní soud.

Tím výčet bizarností nekončí. Nástup Čaputové je tak razantní, že pokud by pokračoval, mohla by teoreticky atakovat i onu zdánlivě nedostižnou hranici 2,2 milionu voličů nutných ke zvolení v prvním kole. Je to nepravděpodobné, ale ne nemožné. Jestli se tomu Čaputová blíží, však už nezjistíme. Na Slovensku již čtvrtým rokem platí dlouhé moratorium na zveřejňování předvolebních průzkumů.

Zatímco v Česku se výsledky šetření nesmí publikovat tři dny před volbami a v Německu dokonce nic takového neznají, slovenští voliči se čísla z agentur nedozvědí po dobu 14 dní. V případě dvoukolové volby to znamená dokonce celý měsíc bez informací.

Po Mistríkově odstoupení se na sítích objevovaly názory, že Slováci dali Čechům lekci z politické kultury. To je přinejmenším zkratkovitá úvaha. Kromě paralyzovaného Ústavního soudu, obvinění z provázání mafie na politiky a dalších věcí, vypovídají tyto záležitosti o nesmyslnosti takového tvrzení.

A pokud by ani toto někomu nestačilo, dodejme ještě perličku na závěr. Zatímco v Česku debatujeme o zavedení korespondenční nebo elektronické volby, Slováci žijící v zahraničí nemají možnost volit prezidenta vůbec. Rozhodovat můžou pouze o složení parlamentu.