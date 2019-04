Kotrbatý: Zpráva o Trumpovi je také vzkazem pro Evropu. Co bychom si z ní měli vzít? | info.cz

Řeší se hlavně ve Spojených státech, přesto by měla být důležitým mementem i pro Evropu. Muellerova zpráva nese zásadní sdělení pro americké spojence. Obsáhlý text totiž dává jedno z nejkomplexnějších nahlédnutí do zákulisí Bílého domu, a především na to, jak se rodí klíčová rozhodnutí prezidenta.

Není to přitom pěkné čtení. Pro Evropany není paradoxně klíčová část popisující výsledky vyšetřování styků Trumpa a jeho týmu s Rusy. V té jde s trochou nadsázky o příběh zoufalé touhy dostat se k moci a o to, co dovede napáchat například nepříliš prozíravý, ale zato příliš aktivní Trumpův syn Donald junior. Varovnější je však pasáž věnující se údajnému prezidentovu maření spravedlnosti.

V USA se bude ještě týdny, spíše měsíce, debatovat, zda ministr spravedlnosti William Barr rozhodl správně, když si z Muellerem nabízených variant vybral tu pro Trumpa příznivější – tedy nestíhat jej. Nechme tento spor teď na chvíli spát. Na první pohled čistě vnitropolitické téma totiž v Muellerově elaborátu přesáhlo hranice Spojených států.

Z Muellerových závěrů vychází Trump jako chaotický muž, který ve stresových situacích jedná zkratkovitě ve snaze zachránit si vlastní kůži. Slovo vlastní je přitom důležité. Trumpovi šlo primárně o něj samého. Bál se, že když bude vyšetřovaný, „zničí to jeho prezidenství“. A tak často konal kroky, které mu naopak uškodily.

Bič si na sebe upletl, když chtěl, aby tehdejší šéf FBI James Comey veřejně prohlásil, že jej vyšetřovat nebude. Comey požadavek nesplnil a Trump ho odvolal. Přitom se dá předpokládat, že FBI by tehdy došla k podobným závěrům jako nyní tým zvláštního vyšetřovatele. Místo toho měl ale Trump na krku Muellera a podezření z maření spravedlnosti.

Druhou botu mu pak nedovolili udělat jeho poradci, konkrétně Don McGahn, na nějž Trump tlačil, aby nařídil náměstkovi ministra spravedlnosti dozorujícímu Muellerovo vyšetřování Rodu Rosensteinovi zvláštního vyšetřovatele propustit. McGahn odmítl z obavy, aby Trump neopakoval osud Richarda Nixona, jenž i kvůli podobnému kroku musel z funkce odsoupit. Pokus o odvolání Trumpa ze strany zákonodárců by v tu chvíli nebyl nereálný. Muellerovo vyšetřování podporovala také řada republikánů.

Krotitelé odcházejí

McGahn, jenž z Bílého domu po tomto incidentu odešel, je tak jen dalším v řadě poradců, kteří dokázali krotit nevyzpytatelného prezidenta. Trump se ani v byznysu nenaučil jednat racionálně. Rozhoduje se impulzivně, volí nejjednodušší cesty. A Muellerova zpráva také potvrdila, jak silný vliv na prezidentovy kroky mají jeho poradci. To oni de facto vládnou. Vzpomeňme, že Trump kdysi uvažoval o vojenském útoku na Severní Koreu. Před konfliktem tehdy svět také ochránili lidé kolem něj.

Jména jako McMaster, Mattis nebo Tillerson už ale v Trumpově týmu nejsou. Dokonce i personální šéf Bílého domu John Kelly, jenž krotil onen chaos, v úřadu skončil. Rozumné hlasy z administrativy odchází a nahrazují je radikálnější postavy typu poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona nebo Stephena Millera, jenž momentálně ovlivňuje čím dál vyhrocenější prezidentovy nápady týkající se migrace.

To je pro nás špatná a potenciálně velice nebezpečná zpráva. Trumpovy současné hrozby směrem k NATO ohledně neplnění finančních dohod by mohly vypadat jako lehké škádlení v okamžiku, kdy by tým opustila například Fiona Hillová. Jedna z největších expertek na současný Kreml formuje Trumpovu politiku vůči Rusku. Také díky ní dovede být Trump vůči Vladimiru Putinovi ostrý, ale racionální. Dovedete si představit, že by ji nahradil radikál či naopak nějaký prokremelský aktivista?

Spása v nedohlednu

Co s tím? Evropě nezbude nic jiného než konečně začít myslet sama na sebe. Podobně jako to dělá Trump. Měli bychom zesílit debaty o zajištění vlastní bezpečnosti a efektivitě výdajů na obranu. Nemusíme se držet mantry dvou procent, ale měli bychom mít jasno o částce, která dokáže posílit evropskou obranyschopnost. Tak, abychom s USA mohli spolupracovat, ale nebyli na jejich pomoc odkázaní.

Nejde totiž jen o nevyzpytatelného Trumpa a o to, jestli bude pokračovat v Bílém domě i po dalších volbách. Demokraté aktuálně nenabízí Evropě lepší alternativu. Zahraničí volič je nezajímá možná ještě více než dříve. Po pádu ISIS není v USA alespoň podobně silné světové téma. Těmi nosnými budou v příštích volbách tradičně zdravotnictví, ekonomika a nejspíš i ochrana klimatu v podobě tzv. Nového zeleného údělu. Když už se někdo o světových tématech baví, chce stahovat vojáky z misí jako například kongresmanka Tulsi Gabbardová.

Spojené státy jsou stejně jako Trump nyní zahleděné do sebe a mohou být ještě více. V knihkupectvích je momentálně k dostání kniha amerikanisty Kryštofa Kozáka s názvem České probuzení z amerického snu. Jak příznačné. Z amerického snu bychom se totiž měli probudit a otevřít oči co nejdříve, než se z něj stane dlouhotrvající černá můra.