Kristen: „No Comment.“ Besedu, kde srovnávali Kovyho s Hitlerem, přechází Rada ČRo mlčením | info.cz

Nevím, neřeknu, nezabývali jsme se tím – tak lze shrnout odpovědi tiskového mluvčího Rady ČRo a jejího místopředsedy Miroslava Dittricha na otázky ohledně únorové diskuze o mediální výchově. Na té zaznívala přirovnání influencerů k Hitlerovi či (vyvrácené) domněnky o úloze neziskového sektoru ve vzdělávacím procesu a kritizovali ji učitelé i zástupci neziskovek.

Vyhlašuji soutěž o příměr něčeho úplně nesouvisejícího, k tomu, co dělal/jak působil Hitler. Čím přiblblejší, tím lepší! Přidejte hashtag #jakoHitler a zde malá inspirace: pic.twitter.com/fZYN5saI9t — Kovy (@kovy_gameballcz) February 13, 2020

„Náš údiv vzbudil především výběr účastníků,“ uvedla například Asociace učitelů občanské výchovy, která vybrané diskutující označila doslova za nekompetentní. „Čekali jsme, že zazní hlas zástupců MŠMT, akademiků a zástupců nevládních organizací, kteří se mediální výchovou zabývají. Místo toho o tématu debatovali lidé, kteří se sice pohybují v mediálním prostoru, ale o aktuálních poměrech ve vzdělávání na základních a středních školách zjevně nic nevědí.“ V podobném duchu se vyjádřila třeba i Učitelská platforma či největší česká nezisková organizace Člověk v tísni, která pořádá akci ke zvýšení mediální gramotnosti Jeden svět na školách.

Poměrně silná reflexe v médiích i na sociálních sítích zákonitě vyvolávala očekávání, že se rozhlasová rada bude kritikou na svém středečním zasedání zabývat a postaví se k ní takzvaně čelem. Nestalo se. Rada se rozhodla celou záležitost přehlížet a pod bodem Různé, kam by reflexe logicky zapadla, bylo ve středu prázdno. „Možná se k tomu dostaneme příště,“ zaznělo.

Otázek a momentů, které si zaslouží odpovědi, však zatím spíše přibývá. Nabízí se například úvaha, proč by vůbec měla dohledová rada veřejnoprávní instituce takovou diskusi pořádat (a přehlédněme nyní, že se celá akce s ohledem na velikost publika a následné kritické reakce skutečně nepovedla)? Zákon o Českém rozhlasu sice v §8 vyjmenovává deset oblastí působnosti Rady, pořádání podobných akcí (ani nic alespoň trochu podobného) ovšem nezmiňuje. Podobně naprázdno pak vyjde i zkoumání Statutu Rady, kde o pořádání akcí, natož o šíření mediální gramotnosti, není ani slovo. A příliš nápomocný není nakonec ani tiskový mluvčí Dittrich:

Je to podle vás něco, co by rada měla dělat ze své funkce?

- „Není to sice smysl Rady, ale je to jedna z mnoha jejích aktivit.“

Proč se v pořádání Rada angažuje?

- „Je to jedna z mnoha aktivit Rady.“

Asi se shodneme, že mediální gramotnost u dětí i dospělých má velké rezervy, a podobné akce ve veřejném prostoru proto smysl nepochybně mají. Jen je na zvážení, zda by je měla pořádat právě Rada Českého rozhlasu, která má své hlavní kompetence jasně definované. Podobnou logikou by totiž Rada mohla také adoptovat opuštěná zvířátka a pořádat sbírky pro potřebné. Jistě chvályhodné činnosti, ani jedna z nich do působností Rady nepatří. A když končí podobně rozpačitě, jako jsme viděli, páchají víc škody než užitku.

Debata Rady Českého rozhlasu navíc vyvolala proti-reakci v Radě ČTK, jejíž člen Petr Žantovský na zmíněné diskusi vystupoval. Rada tiskové agentury – poté, co se orgán ústy svého předsedy od názorů Petra Žantovského distancoval – uvítala uspořádání vlastní debaty o mediálním vzdělávání. „A tentokrát se skutečnými odborníky,“ rýpla si radní Angelika Bazalová, která to navrhla. Jenže situace je u ČTK podobná, jako u Českého rozhlasu – ani podle zákona o ČTK pořádání takových diskusí nespadá do působnosti Rady. Může se to dostat do absurdní roviny, kdy budou Rada ČRo a Rada ČTK proti sobě pořádat debaty o mediálním vzdělávání a mediální výchově, každá však „s těmi svými“ odborníky.

U diskuse pořádané Radou ČRo jsou zarážející i další, na první pohled netransparentní, záležitosti. Třeba to, kdo a kolik za svou účast dostal zaplaceno. Místopředseda Rady Dittrich totiž tyto otázky odbývá dvěma slovy: „No Comment“. Pro úplné pochopení dodejme, že Rada ČRo je placena z vyhrazené části rozpočtu Českého rozhlasu, který je naprostou většinou tvořen koncesionářskými poplatky. Jinými slovy: Rozhlas, Radu, moderátorovy příměry Kovyho k Hitlerovi – a teoreticky i vystupující panelisty – si platí veřejnost. INFO.CZ se s tímto dotazem na Radu obrátí znovu, nyní prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Mluvčí a místopředseda Rady do třetice neodpověděl ani na to, kdo vlastně se složením panelu diskuse, která vyvolala takovou kritiku od učitelů, přišel. „To není podstatné. Podstatný je výsledek a ten je kolektivním rozhodnutím Rady.“ Jedna z mála informací, které tak mluvčí skutečně uvedl, je, že diskuse pod hlavičkou Rady Českého rozhlasu budou pokračovat. Zatím sice není jasné na jaké téma a v jakých termínech, záměr však existuje. „Pokračovat chceme,“ potvrzuje přesvědčeně Dittrich.