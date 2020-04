Kristen: Opice rozhodují lépe než finanční experti. Pusťme je i na politiky | info.cz

KOMENTÁŘ VOJTĚCHA KRISTENA | Původně šlo o experiment, před pár lety jej vědci definitivně potvrdili. O co jde? Když skupince opic zavážete oči a necháte je házet šipky na terč se seznamem akcií, vyberou úspěšnější portfolio než celý tým finančních expertů. Možná je na čase vyzkoušet, zda by se primátům nepodařilo určit také lepší harmonogram uvolňování koronavirových opatření, než jaký nám servírují profesionálové.

Že skupina primátů s pomocí šipek předčí burzovní esa, odhalil téměř před 50 lety princetonský profesor Burton Malkiel. Myšlenku publikoval ve svém bestselleru A Random Walk Down Wall Street. Desítky let poté vědci jeho hypotézu pomocí série experimentů potvrdili; nevyužili už oslepené primáty, pouze náhodně vybírali vzorky akcií. Zjistili, že jejich náhodná selekce v růstu opakovaně poráží portfolia věhlasných makléřů s desítkami let v oboru.

Nabízí se otázka, zda bychom nedokázali metaforické, šipky házející primáty využít kromě byznysu třeba i v politice. Je totiž dost možné, že by vybrali efektivnější systém uvolňování koronavirových opatření, než se kterým přišli naši političtí profesionálové a jejich týmy. Nejspíš bychom snížili šanci, že psí salóny otevřou před kadeřnictvími, autosalony budou dva týdny před autoškolami a hlavním argumentem pro brzké otevření hobbymarketů bude výška jejich stropů.

Co je možná nejpodstatnější, skupinka motivovaných primátů by mohla vybrat mnohem lepší harmonogram otevírání obchodů. Ten je v současnosti nastavený na tři vlny – pokud se tedy vývoj nákazy nezačne opět zhoršovat. V aktuálně oznámeném harmonogramu záleží na velikosti prodejní plochy daného obchodu. Malé krámky mají otevřít na konci dubna, středně velké obchody zákazníky uvítají od 11. května a zbylé provozovny otevřou až po 8. červnu.

Na první pohled jde o logické opatření: čím větší obchod, tím více lidí se do něj vejde a tím větší je riziko, že někdo někoho nakazí koronavirem. Jenže ono to tak úplně neplatí. Představte si že jdete nakoupit a máte na výběr ze dvou obchodů: v tom malém se tísní 50 lidí, stejně tak ale najdete 50 nakupujících i ve velkém obchodě. Pokud zvolíte druhý obchod, budete od dalších zákazníků nakupovat s větším odstupem a tím i limitujete riziko nákazy.

Pokud tedy vláda měla ve vlnách otevírání obchodů něco regulovat, není to celková velikost prodejní plochy, ale velikost obchodu vzhledem k počtu lidí, kteří v něm nakupují. Jinými slovy vzdálenost mezi lidmi. Regulaci počtu zákazníků přitom některé obchody využívají už teď. Funguje to jednoduše tak, že do prodejny smí naráz vstoupit pouze omezený počet nakupujících. Ostatní dbají na „social distancing“ a před obchodem čekají, až na ně přijde řada.

Jsou i další důvody proč by se vláda měla vykašlat na své tři vlny podle velikosti prodejny a otevřít všechny obchody současně. Za prvé, každý týden otevřených obchodů zásadně pomůže ekonomice a reálně znamená miliardy do státní kasy. Za druhé, až vláda 27. dubna slavnostně dovolí otevřít ony prodejny do 200 metrů čtverečních (a některé větší obchody uměle zmenšené páskou, jak má umožnit ministerstvo), půlka republiky bezesporu vyrazí na nákupy. Konečně si bude moci vykompenzovat ty týdny „retailového strádání“, dopřát si malé radosti a zároveň se ujistit, že celá ta krize už pomalu končí a život se navrací do vyjetých kolejí. Jinými slovy, statisíce, miliony lidí se postupně nahrnou do menších obchodů, zatímco velké prodejny se stejným zbožím budou ještě měsíc zavřené.

Primáte, házej!