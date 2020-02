Kristen: Pád krále české soap opery. Ústup Ordinace je symptomem současného stavu Novy | info.cz

Možná je to „únava materiálu“ po patnácti letech, možná je za tím nový způsob natáčení. Anebo za slabšími výsledky sledovanosti Ordinace stojí, jak píše kritička Mirka Spáčilová, jenom divácky atraktivnější městské a vesnické prostředí Slunečné, které scenáristům přeci jen rozvazuje ruce o něco víc, než je tomu v případě ne úplně inspirativních nemocničních kulis.

Faktem v každém případě zůstává, že Slunečná Ordinaci v přímém souboji podobně zaměřených soap oper poráží na hlavu. Týden co týden. V zatím posledním souboji – poté, co Nova posunula začátek vysílání Ordinace o pět minut – Slunečná vyhrála téměř o 300 tisíc diváků když ji sledovalo 1,194 milionu lidí. Jak se přitom Prima nedávno sama pochválila, jde především o diváky, kteří přišli z Novy. Nejde tu jen ego obou televizí. Na čísla sledovanosti jsou totiž navázané ceny televizní reklamy (tím spíše, že jde o prime time), a proto současná situace pro Novu znamená víc než jen mírné, nepodstatné zaškobrtnutí.

Jarní únava televize Nova se navíc neomezuje jen na její vlajkový pořad. Stanice prohrává v soubojích sledovanosti stále více i proti České televizi a sázka na nové pořady v rámci jarního schématu dopadla neslavně. Nové díly seriálu Kameňák televize kvůli nízkému zájmu diváků stáhla a namísto nich v pátek večer sází na české filmy. Tento týden třeba na romantickou komedii Jak se zbavit nevěsty.

Novinky, které obě stanice představily v rámci svého jarního vysílacího schématu, přitom skvěle ilustrují rozdílný přístup obou televizí k jejich vysílání a do jisté míry vysvětlují i současné novácké trable. Televizní stanice z barrandovského kopce totiž divákům pro letošní jaro připravila především mnohokrát nastavovanou kaši. Další SuperStar, další Ulici, dalšího MasterChefa, další Ordinaci. A další Výměnu manželek, u které je snad jen otázkou času, než show zmizí v propadlišti morálních dějin jako tmavá kaňka, ke které se nikdo nebude chtít hlásit.

Jediná novinka Novy je tak pro letošní jaro seriál s hasičskou tematikou (s níž televize neúspěšně experimentovala i v minulých letech) „Co ste hasiči“, který ale Nova stále plánuje a datum nasazení zatím známé není. „S největší pravděpodobností seriál poběží na jaře, ale změna programu je vyhrazená,“ odpovídá Martin Šnýdr z tiskového oddělení Novy.

Nastavovaná kaše programu do značné míry odpovídá situaci, v níž se Nova v posledních letech nacházela. Její vlastník signalizoval prodej stanice, respektive celé skupiny CME, a management proto tlačil na co nejlepší finanční výsledky. Priority byly především ve snižování zadluženosti a v tom, aby se firma dostala do co nejlepší papírové kondice. Zato investice do nových, z povahy věci rizikových, televizních projektů dostaly prioritu o řád nižší. Nova tak sice za poslední dva roky snížila své zadlužení o půl miliardy dolarů a v roce 2018 se mohla pochlubit nejvyšším ziskem za posledních devět let, dost možná ale za tuto papírovou výkonnost platí cenu nyní – absencí čerstvých pořadů, kterými by se mohla postavit povzbuzené konkurenci.

Televize Prima zatím razila jiný přístup a do jisté míry využila své pozice komerční dvojky. Nově přestěhovaná stanice totiž do rozvoje vlastního obsahu v posledních letech investovala velké peníze. Před dvěma lety ředitel televize Marek Singer uvedl, že stanice dá do programových investic miliardu korun. Byly to přitom právě tyto výdaje – a stále jsme v roce 2018, za kdy jsou poslední zveřejněná data a kdy Nova zaznamenala svůj rekordní zisk –, které podle Primy stály za poklesem zisku stanice. „Růst nákladů na pořady vlastní tvorby byl tak masivní, že jeho dopady nevykompenzoval ani významný meziroční růst investic na televizním trhu a z toho vyplývající růst tržeb společnosti,“ uvedla tehdy Prima ve výroční zprávě.

Jenže i díky této krátkodobé „oběti“ a díky povaze investic do rozvoje vlastního programového schématu je nyní Prima v sedle, a na jarním představení televizního schématu tak „čtvrtý kanál“ mohl kromě Slunečné představit i své další trumfy, kterými se utká se zdánlivě nekonečnými sezónami nováckých pořadů. Jakkoliv tak původní vlastník Novy na výkonnostním přístupu ke stanici v posledních letech vydělal, českému divákovi se v jeho přesunu ke konkurenci příliš nedivím.