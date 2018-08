Levné byty, vyšší mzdy nebo doprava zdarma? Každý už dlužíme přes 166 tisíc. Komentář Jany Bendové

Sociální demokraté mají přerozdělování peněz od bohatších k chudším v popisu práce. Jsou však v úzkých, minulé zásluhy jim i s vděčnými voliči vyfoukl pod nosem Andrej Babiš. Zkusí to tedy ještě jednou – chtějí „rozdat, přidat a zvýšit“ ještě víc.

Jen namátkou. Navrhují spolu s odbory zvýšit minimální mzdu až na polovinu předloňské průměrné mzdy, v roce 2020 by to tedy mělo 17 400 korun. Zaplatí to pochopitelně firmy – ať už na to mají či nemají – nikoli politici, kteří to nařídí. Ekonom David Marek uvedl, že v Evropě by to byla nejvyšší hodnota a na světě je tento poměr vyšší jen v Kolumbii a na Novém Zélandu. Ať si každý politik, který pro takové zvyšování bude hlasovat, založí vlastní firmu a předvede se. Ale bez dotací, prosím!

Opět ruku v ruce s odboráři trvají na dalším, tentokrát plošném desetiprocentním zvýšení platových tarifů veřejných zaměstnanců, učitelům pak patnáctiprocentním. Prý ušetří propouštěním úředníků. Vážně? Jejich předchozí vláda nabírala, tahle bude propouštět? Zlaté oči! Ve veřejné sféře pracuje přes 634 tisíc zaměstnanců a mnozí patřili k tradičním voličům ČSSD.

Spolu s Babišovým hnutím také rekordně zvyšují penze. Dva a půl milionu důchodců si má přijít na dalších devět stovek ke své penzi. Historický přídavek bude stát ročně dvaatřicet miliard navíc k současným čtyřem stovkám miliard, které stát penzistům posílá. Kdo by si troufl říci, že přilepšení seniorům nepřeje?! Jenže co až večírek hospodářského růstu skončí? Dnešní závazky zůstanou. Lidí nad 65 let navíc přibývá, dnes je jich pětina, za deset let to bude už čtvrtina obyvatel republiky.

A pokračujme: v metropoli sociální demokraté chtějí zavést dopravu pro Pražany zdarma, stálo by to prý „jen“ čtyři miliardy. Tedy zhruba polovina toho, co zaplatí stát ročně za další nový sociální výdobytek – za 75 procentní slevu na vlaky a autobusy pro seniory a studenty (ČSSD si přála dokonce slevu 100 procent!).

Dále pražští socdemokrati slibují majitelům pejsků, že je osvobodí od poplatků. Pražané rovněž zaplatí o deset procent méně za elektřinu, vodu a plyn a budou mít k dispozici dva tisíce dostupných bytů každý rok z přebytků městského rozpočtu. A konečně by ČSSD dala rodičům i příspěvek 2500 korun ročně pro středoškoláky na lyžařské kurzy či školy v přírodě – nebude to údajně nijak drahé, jen okolo 30 milionů korun ročně, říkají.

Všimli jste si? Invence současných politiků se smrskla jen na rozdávání peněz, jinak myšlenkové pusto prázdno. Daňový poplatník hlasitě neprotestuje, má pocit, že oproti druhému něco trhne. Jeden vyšší plat, druhý zdarma metro, třetí příplatek na hory, čtvrtý slevu na vlak, pátý levnější státní půjčku na byt…

Ale jak si stojíme všichni společně? Hospodářství sice ještě stále roste, peníze se do veřejných pokladniček nadále sypou, ale už se stahují mraky. Státní dluh přitom máme zhruba 1 bilion 687 584 miliard korun, ten veřejný ještě vyšší. Na každého z nás tudíž připadá „dloužek“ přes 166 tisíc korun. A jak uvádí web verejnydluh.cz, průměrná rychlost zadlužování je 349 Kč za jednu sekundu. Politici se chvástají, že ten náš dluh jeden z nejnižších. A co má být? Jednooký mezi slepými? Dluh je pořád dluhem a mejdan je v plné parádě…

