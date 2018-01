Lidé vědí, co je demokracie. To jen elitářství je „lejno na piedestalu“. Komentář Petra Holce

Po přečtení komentáře Bohumila Doležala pro Echo24 jsem definitivně pochopil, proč lidé tolik nenávidí tzv. „elity“ a i uklízečkám věří víc než nám, novinářům. Doležal se opřel do prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše za to, že Klubu na obranu demokracie (asi ho neznáte, ale tušíte, že se v něm Doležal jmenoval předsedou) celkem příčetně napsal, že kvůli výsledku voleb ve vzduchu necítí ohrožení demokracie. Voliči prostě jen rozdali karty jinak.

„Nedomnívám se, že těch několik desítek procent hlasů pro „nové“ či transformované strany odevzdala většina jejich voličů z toho důvodu, aby u nás zlikvidovali demokracii. Jsem přesvědčen, že nemalá část z nich byla zcela demokraticky přesvědčena, že tyto (staro)nové subjekty budou pracovat pro naši zemi lépe než předchozí garnitury,“ napsal mimo jiné Drahoš. (Staro)novými subjekty nejspíš myslí SPD, Piráty a ANO, které Doležal nenávidí.

Ano, mluva Tomia Okamury sice připomíná samopal, šéf SPD ale určitě demokracii ničit nechce. To je i na něj moc práce, spokojí se proto s maximálním vytěžením veřejných milionů za volební mandáty, jak předvedl už ve svém prvním funkčním období. A ničit ji logicky nebudou ani studovaní matematici Piráti, když teď právě kvůli ní tak pohádkově zbohatli a poprvé v životě nosí obleky. Nakonec v totalitě by nejspíš byli za své kacířské protisystémové nápady, hulení trávy a dlouhé vlasy prvními nájemníky lágru.

Ano, Andrej Babiš občas mluví o zbytečnosti Senátu, to ale už od jeho vzniku dělá i ODS, ČSSD nebo prezident Miloš Zeman. A totálně zrušit ho teď chce i nová hvězda ODS Václav Klaus mladší. Demokracii tedy u nás vlastně ohrožují skoro všichni politici. A kdo se jim taky ohledně Senátu může divit? Nejvíc myšlenky na jeho zrušení svým jednáním živí jeho šéf Milan Štěch, který jako by do čela horní komory parlamentu vystoupil přímo z nějakého komunistického seriálu. Nejspíš Z Muže na radnici, napadá mě při pohledu na něj.

Ale zpět k Doležalovi. „Pan profesor má nejspíš pravdu v tom, že ti lidé nechtějí zlikvidovat demokracii. Jednak ale dost dobře nevědí, co to demokracie je, a protože to nevědí, ani jim na ní nezáleží. Jistě je vina elit (obecně a vznešeně řečeno „vzdělanců“, tj. např. žurnalistů, vysokoškolských učitelů, zodpovědných politiků), že to nedokázaly lidem pořádně vysvětlit,“ napsal zcela vážně. Dlouho jsem nečetl něco tak obludně povýšeného a taky totalitního.

Jako novináře mě navíc děsí, že by někdo jako já nebo mí kolegové měl lidi učit demokracii. Fakt? Kdysi veřejnost politicky vyučovalo Rudé právo a nedopadlo to nejlíp. Ještě strašidelnější představa ale je, že budou lidem demokracii vysvětlovat „zodpovědní politici“, kteří si ji často vysvětlují jako zneužívání demokracie ve vlastní prospěch. To už rovnou můžeme vyslat Jiřího Kajínka na školní turné občanské výchovy – a možná od toho nejsme daleko.

A kdo vlastně rozhodne, který politik je „zodpovědný“ a který ne? Snad nějaký výbor, jaký má Doležal i ve svém klubu? Koncem roku 1989 mi bylo dvacet, a dodnes mě máloco děsí víc než slovo výbor. Vlastně ale Doležala chápu. Většinu času strávil v komunismu a ten fungoval právě tak: seshora dolů. „Elity“ tehdy lidem taky vysvětlovaly, co je pro ně dobré. Nezřídka tak vysokoškolsky vzdělaným lidem v dobrém vysvětlily, že je pro ně nejlepší práce v dolech nebo nápravný pracovní koncentrák.

Doležal chce lidi učit demokracii, sám ale nechápe její základní princip: ten je totiž na rozdíl od totality zezdola nahoru. Ostatně kdyby lidi demokracii nechápali i bez vysvětlování osvícených „elit“, jen stěží by dodnes přežila. Ano, demokracie určitě je v permanentním ohrožení a nejvíc po volbách. Ty totiž zpravidla plodí vládu a nemálo jejích členů si vládnutí zakrátko začne plést s ovládáním, hlavně díky velkorysému servisu.

Tak to ale Doležal nemyslí. Prostě jen romanticky vzpomíná na staré dobré časy, kdy se u moci střídala ODS s ČSSD, takže tehdy i BIS kvůli prorůstání ekonomické a politické sféry (dobře se o to starali) nakonec ve svých veřejných zprávách varovala před ohrožením… demokracie! Svým textem Doležal jen ukázal, jak vypadá nafoukané elitářství. Nejlíp ho kdysi vystihl francouzský režisér Francoise Truffaut. „Lejno na piedestalu“, popsal elitářství v dopise svému nafoukanému kolegovi-režisérovi Jean-Lucovi Godardovi, který jako Doležal taky rád poučoval lidi.