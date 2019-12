Lidovci vybírají nového šéfa. Proč se pořád bojí Čunka? | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Koncem ledna si lidovci zvolí nového šéfa strany poté, co kvůli náhlému úmrtí manželky rezignoval Marek Výborný. Kandidaturu na funkci „nejvyššího bratra“ už oznámili obvyklí podezřelí, šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek a europoslanec Tomáš Zdechovský, zatímco Marian Jurečka jako obvykle stále přemýšlí, jestli to taky znovu zvedne. Lidovci sotva prolezli do sněmovny a jejich preference se dlouhodobě pohybují na hranici volitelnosti. Je proto ironie, že se pořád jako čert kříže bojí Jiřího Čunka, jedné ze svých nejvýraznějších tváří.

Ano, říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Jenže v politice nic takového neplatí. Třeba Miroslav Kalousek během své nesmrtelné kariéry šéfoval KDU-ČSL i TOP 09 a z „popela“ bez náznaku hanby vstává už čtvrt století. A Miloš Zeman kdysi navždy odešel objímat stromy na Vysočinu, takže teď na Pražském hradě – nebo spíše v Lánech – kroutí druhou prezidentskou pětiletku. Navíc Čunek vlastně z vysoké politiky nikdy neodešel, byť ho funkce vicepremiéra i šéfa strany kdysi zbavilo „kompro“, pořád zůstává senátorem i hejtmanem.

A taky vyhrává volby jako málokdo. Ty poslední do Senátu na podzim 2018 vyhrál už v prvním kole, když získal téměř 52 procenta hlasů. A v krajských volbách v roce 2016 zvítězil v čele kandidátky lidovců se ziskem 23 procenta, když sám utrhl 14 468 preferenčních hlasů – více než třetinu z celkového počtu. Ukažte mi druhého lidovce, pro nějž se voliči stále dokážou nadchnout tak jako pro Čunka, a opomenu, že i „bratři a sestry“ rádi zapomenou na Boha, když jde o místa ve vládě: za Zdechovským zatím není žádná domácí politická stopa, „kazatel“ Bartošek je volba z nouze a za Jurečkou pořád vidíte moravský traktor.

Čunkovi, jenž býval i starostou Vsetína, se kdysi kromě kauz, které tradičně skončily „ničím“, nejvíc vytýkal „lokální formát“. Tedy že patří spíše do starostovské party jménem STAN než do vysoké politiky. Jenže právě starostům lidé ze všech politiků věří nejvíc, což je i logické: místo politické poezie v televizi musí řešit reálné problémy voličů. Pragmatik Čunek, jenž ve Zlínském kraji vládne s ANO, ODS a STAN, by navíc mohl pomoct i celé opozici. Ta totiž pořád nechápe, že se kromě ODS potácí na hranici volitelnosti hlavně kvůli tomu, že se jí celý program scvrknul do džihádu proti Andreji Babišovi.

„Já se jako hejtman zabývám konkrétními věcmi. A myslím si, že když se starostové, hejtmani nebo poslanci začnou starat o to, jak někoho vytlačit z politiky, než jak dělat politiku správně, tak to vždycky špatně skončí. Moje cesta je tato – nevést plané diskuze o tom, s kým jít, jak a co bychom neměli a co bychom měli. Doposud je to směr protibabišovský a to není dobrá cesta,“ řekl Čunek v rozhovoru pro Blesk. Svatá pravda. „Antibabiš“ nefunguje už několik let a nebude fungovat ani dalších několik let. A zvlášť, když opozice stále nabízí plejádu lídrů, co i v dospělosti mluví podobně jako Greta Thunbergová.

To opozici v praxi ukazují její poslední volební výsledky i dlouhodobý trend volebních preferencí. Navíc lokálnost a politická nekorektnost, jíž občas říkáme i nepříjemná pravda, je dnes v politice v módě. Média kdysi udělala z Čunka rasistu kvůli tomu, že do buněk vystěhoval Romy ze zchátrálého domu v centru Vsetína, který připomínal středověk. A taky protože nemluvil jazykem neziskovek, který si osvojila i média, přestože v soukromí novináři o Romech mluví ještě hůř než Tomio Okamura.

Čunkovský paradox lidovci řeší už od doby, co Čunka v roce 2009 vystřídal v čele strany Cyril Svoboda. Známý milovník funkcí a verbální žonglér stranu záhy vyvedl ze sněmovny, zatímco Čunek nepřestal ve volbách vítězit. I proto se KDU-ČSL vrací jako bumerang před každým volebním sjezdem, kdy média nejvíc zajímá, jestli náhodou (ne)bude kandidovat i jejich „lucifer“, jak ostatně znovu dokazuje i jeho rozhovor pro Blesk.

Čunek se pokusil do čela lidovců vrátit v roce 2017, kdy ho porazil jejich tehdejší šéf Pavel Bělobrádek, jenž má v partaji svatou auru spasitele, co KDU-ČSL přivedl zpátky do sněmovny. Myslím si, že teď by to měl zkusit znovu. A lidovci by mu konečně měli odpustit, nikoho lepšího totiž nemají.