Macura skončil v Ostravě tam, kde měl Vokřál v Brně začít. Komentář Vratislava Dostála

Jenomže v Praze – aspoň v politickém zákulisí lze podobné zkazky zaslechnout – si to představovali jinak. Andrej Babiš si údajně nepřál – a v tomto duchu měl také nechat instruovat regionální lídry – povolební aliance s Piráty. Prý to měla být odveta za způsob, jakým mu Bartoš a spol. přitápí pod kotlem ve sněmovně. Je tudíž svým způsobem pikantní, že se ve čtvrtek lídr ANO v Ostravě Tomáš Macura dohodl právě s Piráty na koalici. Navrch je označil za subjekt, se kterým má ANO v Ostravě největší programovou shodu.

A Babiš zcela jistě nemá radost ani z toho, že v Brně může hnutí ANO skončit v opozici právě kvůli tomu, že Piráty ihned po volbách odkoplo. Pokud k tomu připočteme Prahu, kde budou mít Piráti primátora, zatímco ANO tu zamířilo de facto ihned po volbách do opozice, můžeme směle konstatovat, že Babišova formace odchází z povolebních vyjednávání ve třech největších městech na rozdíl od Pirátů deklasována.



Prahu ponechme stranou, hnutí ANO bylo ze hry prakticky ihned po volbách. V Ostravě naopak ve volbách dominovalo, mělo zde tedy ze všech tří měst zdaleka nejvýhodnější výchozí pozici. Tomáš Macura si mohl vybírat z několika většinových aliancí. A pokud se vrátíme k našemu předvolebnímu rozhovoru, bylo s podivem, že ihned po volbách preferoval pokračování koalice z minulého volebního období. Na jednu z našich otázek totiž řekl: „Člověk je v politice nucen spolupracovat i s takovými lidmi, se kterými by si v normálním životě mnohdy nepodal ani ruku.“



Na doplňující otázku, zda může být konkrétní, odvětil, že snad ani ne, neboť nelze vyloučit, že si s takovými lidmi bude muset tu ruku dost možná podat znova. Včera se ale ukázalo, a jasné to bylo už po volbách, že existují alternativy. Obrat ke koalici s lidovci a Piráty zdůvodnil Macura tím, že už nechtěl ustupovat požadavkům Ostravaka. A dodal: „Jestli je schopen se někdo spojit se svým úhlavním nepřítelem, jestli se je pan Semerák (Ostravak) schopen spojit s panem Svozilem (ODS), proti kterému říká, že vstoupil do politiky, tak v politice je možné úplně všechno.“ Celá věc má ale ještě jinou rovinu.

A tím se vracíme do Brna. Ostravský primátor totiž připustil, že dal občanským demokratům košem právě kvůli tomu, že oni učinili v Brně totéž Vokřálovi. „Jestli mi někdo bude dneska vyčítat, že jsme někoho obešli nebo podvedli, tak si rád vždycky pustím znova záznam z toho, jak komentoval pan Petr Fiala, předseda ODS, situaci v Brně slovy: Taková je politika,“ připomněl pro ČTK Macura výroky předsedy ODS s tím, že mu obrat v Brně přišel neuvěřitelný i na to, na co jsme v politice zvyklí. „Takže možná i proto jsme zintenzivnili jednání s Piráty,“ dodal Macura.



Tím to ale nekončí. Tomáš Macura totiž navíc ukázal Vokřálovi bezděčně cestu, kterou on sám chybně ihned po volbách – a je vcelku jedno, zda na pokyn centrály hnutí ANO na pražském Chodově – vyloučil. I jemu musí být už jasné, že měl v Brně stejně jako Macura pracovat minimálně se dvěma variantami většinových aliancí. Ostatně Babiš tím je pověstný. A v Brně tomuto postupu navíc nahrávala okolnost, že by koalice s Piráty a lidovci byla pokračováním minulé aliance v okleštěné podobě, tedy bez Žít Brno, Zelených a TOP 09, které se do zastupitelstva nedostaly.

Celou šlamastiku můžeme ale nasvítit ještě z jiné perspektivy. Macurův manévr lze číst na první dobrou jako odvetný krok proti ODS, zároveň ale také jako způsob – pokud ne zrovna součást širší dohody – jak zviklat brněnské Piráty. Ti totiž budou o koalici s ODS a dalšími stranami teprve rozhodovat. Hotovo by mělo být někdy v polovině příštího týdne. A ještě stále si lze představit, že z ní vycouvají. Sice by vypadali jako nespolehliví pitomci, pokud na ní ale kývnou, budou čelit kritice, že do sedla vracejí pochybné figury let minulých a jednu z nejhorších frakcí brněnské opoziční smlouvy.

Ostatně i Mirek Toplánek svého času přišel s tím, že ODS ovládají kmotři. A o tom, zda se od nich za Petra Fialy dokázala očistit, jasno zatím nepanuje. Jistě, v danou chvíli spekulujeme o značně divokém scénáři, přesto platí, že pokud by Piráti od dohodnuté koalice dali ruce pryč, je skoro jisté, že by se mohli spolu s lidovci vrátit k Vokřálovi za nesrovnatelně lepších podmínek, než jaké jim lídr hnutí ANO nabízel bezprostředně po volbách.