Maláčová dostala od Babiše přes prsty. Začíná totiž vyčnívat a to se netoleruje. Komentář V. Dostála

Sociální demokraté se nemohou vymlouvat, že bychom je nevarovali. Opak je pravdou. O praktikách Andreje Babiše, které si osvojil v byznysu a které neomylně a systematicky aplikuje také v politice, se toho napsalo mnoho. Babiš nepochopil, že politika není pouze o boji s konkurencí, ale také o kooperaci s partnery. Jen z donucení uzavírá krátkodobá spojenectví a nejraději by vládl sám a neomezeně. Ke svým koaličním partnerům se tak v jistých momentech chová stejně predátorsky jako k opozici. Dokonce možná agresivněji, obzvlášť ve chvíli, kdy se cítí v ohrožení. Zničit chce každého, kdo by mohl oslabit jeho dominantní pozici.

A právě takto je třeba chápat pondělní jednání vlády. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová je totiž jednoznačně nejvýraznější sociálně demokratickou ministryní, což musí Andrej Babiš minimálně intuitivně vnímat jako ohrožení. Proto je naprosto v logice věci, že ministři a ministryně za hnutí ANO na vládě odmítli dva návrhy ČSSD. První se týkal zvýšení životního minima, druhý plošných obědů zdarma pro děti ve školách. Ponechme nyní stranou věcnou argumentaci zástupců hnutí ANO, protože o tu v danou chvíli nejde. Hraje se – tak jako skoro vždycky u Babiše a spol. – o marketingový obraz a o to, kdo nová opatření efektivněji prodá veřejnosti.

Ostatně sama Maláčová v úterý večer napsala na twitter, cituji: „Kolegyně Schillerová teď říká, že by po revizi spotřebního koše mohlo být zvýšení životního minima dokonce vyšší, než jsme navrhovali. Nejsem proti, ale nechápu, proč ještě včera chtělo ANO odsouvat navýšení až na rok 2020? Nebylo by lepší podpořit náš návrh a pomoci lidem hned?“ Konec citace. Odpověď zní, milá Jano, prostě: nebylo. Babiš to chce před voliči prodat jako svoje opatření. A takhle je to tady, pokud jde o našeho premiéra, se vším. Politiku pojal především jako marketing, a vás, sociální demokraty, k tomu přibral jenom jako fíkový list. I vaše zásluhy si nakonec osvojí a veřejnosti prodá jako ty své.

Buď jak buď, sociální demokraté reagují jediným možným způsobem a už zase, chce se skoro napsat, že staromilsky, volají po tom, aby bylo jednoznačné, že hnutí ANO a ČSSD jsou skutečně koaliční partneři. Tedy že mají to nejtěsnější spojení, partnerství a jsou ti, kdo nesou vládní odpovědnost. „To budeme chtít ze strany vedení klubu ANO jednoznačně garantovat,“ říká k tomu Kateřina Valachová z ČSSD. Sociálním demokratům se přístup hnutí ANO k jejich návrhům, a není se co divit, příliš nezamlouvá. Proto bude jejich sněmovní klub požadovat po hnutí ANO nové záruky v tom smyslu, že nebude pohřbívat sociálnědemokratické návrhy – ideálně písemné.

Něco takového si lze představit. Zároveň je skoro jisté, že to žádné záruky pro ČSSD ve skutečnosti znamenat nebude. Za prvé: Babiš si s politickými dohodami hlavu neláme. Za druhé má v záloze sněmovní koalici s SPD Tomia Okamury opřenou o komunisty. ČSSD tudíž zas tak nepotřebuje. A především a za třetí: pokud platí, že se jeho hnutí postupem času posunulo doleva a oslovuje především bývalý elektorát sociálních demokratů a komunistů, není vlastně vůbec divné, že považuje Maláčovou, která za krátkou dobu ve funkci prosadila například proplácení prvních tří dnů nemoci nebo zvýšení minimální mzdy o 1150 korun na 13 350 korun, za svou úhlavní konkurenci.

Že to nebude mít sociální demokracie, ať už bude v jejím čele po únorovém sjezdu kdokoli, vůbec jednoduché, potvrzuje zpráva, která se v médiích objevila v momentě, kdy tento text dopisuji. Babiš prý chce znovu přidat důchodcům nad rámec valorizace. Ne že by si to nezasloužili. Ostatně jako děti obědy zdarma. Podstatné ale minimálně z pozice sociálních demokratů je, že se ocitli v objetí kobry, která je sice navenek láká ke spolupráci, neboť jsou ideálním partnerem, skrze kterého premiér může lakovat své úmysly na růžovo, fakticky se ale ocitají v obklíčení predátora, z něhož nebude dost možná úniku. A to navzdory energickému úsilí Jany Maláčové.

Její možná vůbec největší zásluha spočívá v tom, že politice vrací její pravo–levý střet, její ideovou a programovou podstatu. Namísto Babišova rozplizlého pojetí, že je možné vládnout v zájmu všech, což lze nejlépe přeložit tak, že je možné tak trochu každého „korumpovat“ drobnými výhodami a „dárečky“ ze státního rozpočtu, anebo si ho aspoň zavázat, tu máme po čase političku, která populisticky neblábolí. Naopak prosazuje opatření, která vycházejí z hluboce zakořeněného přesvědčení, jehož podstata spočívá v tom, že povahu každého politického uspořádání je třeba posuzovat podle toho, jak se vede těm dole.