Malecký: Benešová, nebo žalobci? Hra o státní zastupitelství bude mít jen jednoho vítěze | info.cz

KOMENTÁŘ ROBERTA MALECKÉHO | Ještě neoschl štempl na rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra Babiše a už se děje přesně to, co bylo tak snadné očekávat. Boj o finální podobu zákona o státním zastupitelství se termínově odehraje během tříměsíční lhůty, kterou má nejvyšší žalobce Pavel Zeman na přezkum Babišova případu a případný zvrat.

Hlavní role v tomto kusu si rozeberou staří známí, především ministryně spravedlnosti Marie Benešová v úloze hlavní záporné hrdinky a proti ní špičky žalobců Zeman, Bradáčová, Ištvan s podporou zastánců Dobra na straně médií, neziskovek a podobně. Menší roli si jistě přidělí i předseda vlády, ale nepůjde o nic významného. Ta hra je příliš složitá, než aby se dala v Čaulidi zjednodušit do nějakého úderného statusu.

Marie Benešová se pohybuje v komfortní zóně. Na rozdíl od ostatních zainteresovaných jí o nic nejde – samozřejmě vyjma snahy prosadit takovou změnu, kterou ona sama pro státní zastupitelství považuje za nejlepší. V minulosti už v tom byla úspěšná. A lze jí v této věci věřit, není totiž délkou svého funkčního období zainteresována na výsledné podobě zákona, což se naopak týká zmíněného tria žalobců. O Babišovi už vůbec není třeba mluvit, ten se jako obvykle pohybuje ve střetu zájmů, na který už jsme si u něho neochotně zvykli.

Tentokrát se Babiš vystavil do konfliktu zájmů jako předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, která ve středu nedoporučila vládě schválit návrh novely zákona z pera Marie Benešové a navrhla ho vrátit k přepracování. Prý posiluje zásahy exekutivy do fungování státního zastupitelství. Abychom ale nebyli na předsedu vlády (a rady) zbytečně přísní, je třeba říct, že se jednání neúčastnil. Kabinet měl ve stejnou chvíli na práci důležitější věci, na mimořádném jednání řešil státní pohřeb Karla Gotta – to jen abychom ilustrovali, jak zásadní je pro Babiše téma státního zastupitelství.

Protože stále ještě žijeme v právním státě, bude mít vrcholící boj o novelu zákona podobu řady jednotlivých legislativně-technických i odborných kroků. Odmítnutí protikorupční radou je jen jeden z nich. Třeba Legislativní rada vlády naopak už před třemi týdny vyslovila souhlas, i když s výhradami.

Na tahu je vláda. Bude na ní, v jaké podobě pošle nakonec normu do sněmovny a zda bude riskovat osud návrhů předchozích, na kterých shoda nebyla a skončily ve sněmovně u ledu. „Závěrem dnešního doporučení je najít společnou shodu u sporných bodů zákona,“ řekl ve středu mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Řepka. A přesně to se nestane. Buď vyhraje Benešová, nebo státní zástupci. Nic mezi tím.

