Máme se dobře, ale volte s vědomím, že vždy můžeme být lepší. Komentář Michala Půra

Neznám lepší město na světě než je Praha (upozorňuji, že nejsem z Prahy a pár let jsem žil v zahraničí). Jasně. Občas spadne lávka, občas se zavře most, občas stojíte v zácpě, ale ve své podstatě jde o město velmi bohaté (i na evropské poměry) a pohodlné. Když se podíváte do nejrůznějších statistik, zjistíte, že zácpy jsou v podstatě malé ve srovnání s jakoukoliv evropskou metropolí, zeleně je poměrně dost, lékařská péče kvalitní a dostupná, skvělá MHD. Přesto mu něco chybí. A to dost zásadně.

Chybí mu odvaha. Je mi úplně jedno, koho budete volit. Volte však tak, aby měl váš kandidát odvahu. Nemám tím na mysli odvahu slíbit všechno všem. Myslím tím odvahu riskovat vlastní komfort. Narážím tím na atmosféru, která ovládla prakticky všechna městská či obecní zastupitelstva v zemi. Po řádění státních zástupců, vykonstruovaných případech a bohužel i zničených životech se podařilo vytvořit atmosféru, kdy se starostové a jejich zástupci bojí podepsat byť jediný projekt, aby je někdo neuvěznil, případně neskončili s rozsudkem na náhradu nesmyslné škody.

Tohle je mimochodem důvod, proč stojíme pár let na místě. Nejenom v Praze. Ekonomika roste, ale až na výjimky nemám v ulicích pocit, že bychom urazili nějaký zásadní krok. Města včetně Prahy sice mají rekordní rozpočtové přebytky, ale je to v podstatě špatná zpráva. Neinvestují nic. Neinvestují, protože jim chybí odvaha. Jakkoliv je lidsky pochopitelný strach ze stíhání, já takové zastupitele nechci. Chci primátora a chci magistrátní koalici, která se nenechá ovládat strachem. Chci prostě někoho, kdo se nebojí podepsat, že město postaví nový most, nebo jakoukoliv jinou stavbu či investici do rozvoje města.

Pavla Béma můžete nenávidět, ale bez Blanky si už nedokážete dopravu v Praze představit. Její cena je s odstupem let samozřejmě úplně nepodstatná. Rostu, když vidím protesty aktivistů (mimo jiné favorizované Pirátské strany) proti zástavbě v okolí Masarykova nádraží z pera renomované světové architektky, zkrátka projektu, kterému nechybí odvaha. Dlouhé minuty stojím bez dechu před mimořádně povedeným projektem Drn na Národní třídě, který vytvořil architekt Stanislav Fiala. Iritují mě stesky, že Praha může přijít o statut UNESCO, když bude pokračovat výstavba výškových budov na Pankráci. Ptám se sám sebe, co se stane tak strašného?

Rozumím tomu, že město nemůžeme rozvíjet bezhlavě. Ale pamatujete si na protesty proti výstavbě obytného domu přezdívaného „Marshmallow“ na Starém městě? Stavba, která byla odbornou veřejností přijímána spíše pozitivně, byla zrušena. Když na místo výstavby přijdete dnes, naleznete velmi neutěšené parkoviště, které bych chloubou Starého města rozhodně nenazval.

Než mě nařknete z bezhlavé podpory developerů, upozorním, že za rozvoj považuji výstavbu cyklostezek, školek, škol, úpravu veřejných prostranství a celou řadu dalších věcí, které život ve městě zlepšují. Jakkoliv nepatřím mezi zastánce Jana Čižinského a jeho hnutí Praha sobě, sebrat 100.000 podpisů je rozhodně věc, která si zaslouží respekt. Na rozdíl od Pirátské strany, která stejně jako v Poslanecké sněmovně nabízí jen čistý populismus, symptomatické je, že lídrem kandidátky je lékař, jenž lékařem nikdy nebyl. Byli to ostatně Piráti, kteří už v zastupitelstvu seděli. Nejdříve hovořili o své roli jako o konstruktivní opozici, ale nezůstalo za nimi nic. Jak ostatně tento týden v pořadu ŠTRUNC říkal šéf STAN Petr Gazdík, podařilo se jim jen zdražit rakvičky v poslanecké kantýně.

Pozitivní ovšem je, že zjevně mezi Pražany roste zájem o veřejný prostor. Potěšila mě tak například výzva viceprezidenta Svazu průmyslu Radka Špicara, který hledá občany Prahy 6, kteří jsou schopni investovat do veřejného prostoru. To je koneckonců i výzva pro tradiční konzervativní strany. Mezi jejich voliči či příznivci je jistě mnoho těch, kteří si mohou takovou investici dovolit. Město by jim pak nemělo bránit.

Nehodlám vám říkat, koho máte volit. Nikdo nemůže říct, že by neměl podle čeho se rozhodnout. Často slyším, že není koho volit. Není to pravda. Nikdy jsme v Praze neměli tak široký výběr.