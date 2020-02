Maňák: EET se začíná drolit, ale nikomu to nepomůže | info.cz

Podnikatel, na kterého se vztahuje povinnost evidence tržeb, dosud musel být on-line, i kdyby nastokrát nechtěl. V opačném případě by zkrátka podnikat nemohl. S příchodem února se ale kontrolní ledy hnuly zpět do éry internetově nepovinné a nejmenší podnikatelé mohou přecházet do zvláštního režimu off-line evidence. Tržby pak budou evidovat pomocí oficiálních papírových účtenek, které si vyzvednou u finančního úřadu a informace jednou za čtvrt roku zašlou na úředním tiskopisu státu.

Neřešme teď skutečnost, že tento off-line režim EET se týká jen nejmenších podnikatelů, jejichž tržby nepřesáhnou 600 tisíc ročně. I tak se dá říci, že stát otupil ostří jednoho z kontrolních nástrojů. Je ovšem otázkou, zda si zavedením „off-line“ kontroly v rámci EET podnikatelé opravdu pomůžou. Namísto automatického odesílání dat po internetu budou muset, s nadsázkou řečeno, s údaji o svých tržbách běhat na úřad sami. A čelit následným fyzickým kontrolám papírových účtenek. Kontrolní pravomoc státu, a tedy jeho nadvláda nad podnikatelem, se tedy oproti on-line režimu reálně příliš nezmenšila.

Celý koncept EET ovšem dostal symbolickou trhlinu minimálně z pohledu základního cíle: údajného narovnávání podnikatelského prostředí. Část podnikatelů byla vyjmuta z původního on-line režimu, což je samozřejmě dobře, ale existovat teď budou dva odlišné typy kontroly: internetová a papírová…

Rovnou dodejme, že státní snaha o narovnání prostředí formou uvalení EET na všechny podnikatele (kteří generují tržby v hotovosti) od začátku byla, je a bude chimérou, stejně jako je chimérou snaha o nastolení jakékoliv jiné rovnosti. Jestliže část podnikatelů (typicky, ti největší, nejsilnější a nejschopnější v oblasti kooperace se státem) pobírá státní či bruselské dotace, pak proklamace o rovném prostředí beztak nedávají smysl.

V souvislosti s uvedeným „ústupkem“ je na místě zamyslet se nad přínosy EET, která „propukla“ před více než třemi roky a pokročila už do třetí a čtvrté vlny. Stát očekává, že díky tomu získá dodatečných 15 miliard korun oproti hypotetickému stavu, kdy by EET neexistovala. Z toho 2,4 miliardy by do státní kasy mělo přibýt od nových „obětí“, které do kontrolní pavučiny spadnou letos, tedy od řemeslníků, kadeřníků, advokátů či lékařů a taxikářů. (Jak symptomatické pro kácení podnikatelského lesa: taxikáři a lékaři byli hozeni do jednoho kontrolního pytle…).

Když sečteme všechny oficiální odhadované výnosy EET, jak je prezentuje ministerstvo financí, dojdeme k sumě 88 miliard korun od roku 2017 do roku 2022, tedy za 6 let. To je fascinující číslo, zejména pro potřeby politické propagace. Přitom jediný nezpochybnitelný finanční přínos plyne do kapes firem, jež dodávají elektronické pokladny a jiné vybavení či služby pro fungování EET. Pokud jde o státní kasu a fakta, ocitáme se na tenkém ledě, protože finanční přínosy (tedy zvýšení výběru daní), jež by šlo nezvratně přičíst na konto zavedení evidence, nelze prokázat, i kdyby politici nechali zapsat do učebnic pravý opak.

Ať už bude kontrola podnikatelů v Česku probíhat čím dál více elektronicky, nebo se bude drolit do výjimek, jisté je jedno: EET je to poslední, co by pomáhalo podnikání v zemi. Čím více bude stát podnikatele a firmy zavalovat byrokratickými povinnostmi, tím méně energie (ale i zdrojů) budou schopni investovat do zkvalitňování svých produktů, služeb a růstu výkonnosti. Bez volného rozvoje podnikání nakonec hrozí, že vládě zůstanou v kase jen ty povinné státní účtenky…