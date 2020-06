Maňák: Nečekaná příležitost pro vládu i opozici. Začíná porcování koronavirového medvěda | info.cz

KOMENTÁŘ MARTINA MAŇÁKA | Porcovat stamiliardového „medvěda“, tedy přerozdělovat skrze poslanecké iniciativy výdaje státního rozpočtu na aktuální rok, to je jistě nečekaná událost a současně příležitost. Koronavirus narušil zaběhané pořádky natolik, že dříve nevídané se stává realitou. Včetně rekordního deficitu ve výši 500 miliard, který chce nyní vláda prosadit v rámci x-té novely rozpočtu na rok 2020. Překvapuje snad jen to, že se s enormním deficitem relativně smířila i část opozice, která si uvědomila, že by se z dané situace dal vytřískat politický kapitál.