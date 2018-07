Markéta Všelichová píše z tureckého vězení. Má strach o kurdskou spoluvězeňkyni, hrozí jí smrt

„...Ahoj všem mým milým kamarádům a čtenářům v Čechách,

Budou to už dva roky a těší mě, že jsou stále lidé, kteří na nás nezapomínají, a kteří se stále zajímají o to, co se děje (nebo aktuálně bohužel spíš neděje) kolem našeho případu..

Chtěla bych poděkovat všem, kteří nezapomínají. Já vím, že jsou stále lidé, kteří pravidelně sledují můj FB, tak jsem se rozhodla znovu čas od času něco napsat.

Ale buďte připraveni, že to možná bude často nudné. Myslím, že si dokážete představit, jak „vzrušující a zajímavé“ zážitky je možné získat během každodenního života v betonové místnosti + - 20 x 20 m (a pokud není povoleno psát o ...…). Ale pokusím se něco napsat, abych zůstala s Vámi v kontaktu.

Původně jsem chtěla začít tento dopis popisem mých zážitků a dojmů z voleb. Ale teď se objevilo něco, co překrylo v mé mysli všechny jiné myšlenky. V posledních dnech vidím celý svůj případ ve zcela odlišném světle. Před několika dny do našeho pokoje přišla kurdská dívka z Íránu. Být tady zavřené je pro nás všechny těžké, ale všechny máme jistotu, že jeden den, dříve nebo později, bude dobře a my budeme odtud propuštěny. Pokud jste však z Íránu (nebo totéž ze Sýrie), tak propuštění neznamená pro Vás dobrý konec. Zatímco já, stejně jako jiní Evropané v tureckých věznicích, čekáme s nadějí na den, kdy budou konečně tak laskaví a deportují nás zpátky do našich zemí, tak pro mojí kamarádku Nazlu, deportace do Íránu znamená konec jakékoliv naděje a čeká ji odsouzení k smrti.

To je přesně to co v Íránu dělají se všemi kurdskými "teroristy" (členy pékáká, jépegé …), pokud se dostanou do jejich rukou. Tato dívka, Nazla, není žádným "velkým zabijákem", je jí 18 let, strávila 2 roky s kurdskými bojovníky částečně v horách, částečně na severu Sýrie. Během nějaké operace byla zatčena na turecko-syrské hranici.

Psala jsem o tom dříve, v Turecku, obvykle, pokud jste "jen" členem, bez dalších důkazů, obvykle Vás dříve nebo později propustí s nějakou podmínkou, zejména pokud jste tak mladí. V nejhorší variantě dostanete těch 6 let, jako jsme se dostali my. Ale v Íránu, pokud budete zatčeni jako "kurdský terorista", po jednom slyšení Vás pověsí, aniž by zjišťovali podrobnosti. A to je to, co pravděpodobně, dříve nebo později, čeká na Nazlu. Ona to ví, my všechny to víme …...

Jak se máte chovat k dívce, která fakticky čeká na smrt … Atmosféra v našem pokoji se změnila ... Samozřejmě, že ona se svou rodinou, přáteli a obhájci hledá nějaké možnosti, jak by mohla zůstat tady po tom, co bude propuštěna …. . Možná, že některé mezinárodní komunity někdy mohou v tomto něco udělat, nevíme.

Víme, že Turecko zpravidla deportuje Íránce zpět do své země. Dokonce ačkoliv (nebo možná právě proto), že oni (Turecko) vědí, co čeká na tyto lidi. Stejně jako v případě syrských Kurdů zadržených v Turecku, Turecko je obvykle s radostí posílá zpátky. Ale samozřejmě ne do jejich domova na kurdském území v severní Sýrii, ale do Damašku, do rukou Asada...

Turecko často kritizuje nedemokratické režimy v Sýrii a také v Íránu, ale tuto špinavou hru hraje s nimi společně.

Turecké prohlášení a argumenty jsou podobné jako v našem případě: Ona bude mít stejný "nezávislý" proces podle tureckého práva jako každý jiný. Bude nějaký výsledek, a po výsledku, po rozhodnutí tribunálu, budou jednat s její zemí, co s ní bude dál. V souladu s tureckým právem samozřejmě. Znamená to, že jako cizince bez víz nebo azylu Vás budou deportovat zpět do Vaší země. Poté, co Vás tribunál osvobodí, nebo po skončení Vašeho času ve vězení ... Dříve nebo později. A jaká to "náhoda", že v případě Evropanů je to obvykle později, a v případě Íránců, Syřanů, je to naopak dříve. V našem případě, nezávislé soudy pracují o něco pomaleji než obvykle, jednání nemají konec, ale pokud jste z Íránu, tak Vás vrátí rychle a s radostí.

Nevzpomínám si, že bych o tom v některých médiích četla. Ale svět by o tomto měl také vědět.

Není to jen o nás, o Evropanech a Američanech, kteří jsou v tureckých věznicích. Ale jsou také lidé, kteří jsou zatčeni a posláni na smrt. Jsem si jistá, že to Turecko dělá "cíleně". Nemohou (zatím) popravit své "vlastní teroristy", tak se snaží zatknout co nejvíce syrských a íránských teroristů, poslat je zpátky, a Írán nebo Asad to udělají. Netýká se to jen bojovníků, kteří byli zatčení během nějaké operace. Existují také syrští uprchlíci, kteří legálně přešli do Turecka, byli přijati jako uprchlíci, ale poté byli zatčeni, protože policie zjistila, že měli možná něco společného s jépégé. A všechny tyto lidi posílají Asadovi. V tomto dva diktátoři nemají žádný problém spolupracovat.

Všechny jsme plakaly, když nám Nazla říkala, jak dokonce i tady může být krásný život. A ona doufá, že bude odsouzena na několik let ve vězení. Odsouzena na několik dalších let života .......

A pár slov o těchto volbách. Samozřejmě, že zde v kurdském regionu je to specifické. Tady lidé nebyli spokojeni s výsledkem, ale ve skutečnosti očekávali, že to takto skončí. Oni to berou lehce, a o celkové výsledky se moc nezajímají. Zdá se, že nevěří, že situace v tomto regionu by se mohla zlepšit. Pro ně to bude stejné, ať vyhraje kdokoliv. Vypadá to, že většinu lidí tady zajímá jen výsledek jedné nejmenované pro - kurdské strany, která jediná může pro ně něco udělat, věří tu lidé.

Byla to moje první osobní zkušenost s volbami zde. Musím říci, že jsem pochopila výsledek této strany, jestli dosáhnou 10% hranice pro vstup do parlamentu, je pro lidi tady opravdu skoro "existenční otázkou". Víte, obvykle se mnoho mých kamarádek snaží chovat neutrálně, snaží se skrývat nějaké antipatie vůči Turecku nebo naopak sympatie k některých kurdských skupinám.

Jsou tu lidé, kteří v každodenním životě působí dojmem, že se o politiku moc nezajímají a možná nemají ani ponětí, co je to hádépé ... Ale v den volby, kdy začalo sčítání, všichni, včetně těch, kteří normálně jsou velmi opatrní vyjadřovat své politické názory, seděly před televizí a nervózně sledovaly, jak se ne-jmenovaná strana pomalu přibližuje k 10% hranici. Nervózně, to znamená .. kousání propisek, nehtů, vlasů .. všeho co bylo po ruce, lidi, které jsem neviděla nikdy kouřit, kouřily cigaretu po cigaretě. Drama. Ale v okamžiku, kdy strana dosáhla 10% ... byl to výbuch radosti všude kolem. Byl to krásný, silný okamžik, nikdy na něj nezapomenu. Mnohé z mých kamarádek plakaly.

Jedna dozorkyně přišla k nám, také se usmála a v očích měla slzy. Požádala nás o ticho. Skoro se omlouvala, že nás musí o to požádat. Než odešla, řekla nám kurdsky, "Ale je to úžasné, nemohu uvěřit". Zvlášť tato dozorkyně se obvykle zdá být velmi vážná, snaží se udržovat od nás odstup. Myslím, že jsem ji předtím neviděla s úsměvem. Je to moje zkušenost odtud. Vím, že zbytek země je jiný než kurdský region. Víte, mám svou vlastní zkušenost, jak funguje "demokracie" v Turecku, nedělám si žádné iluze, ale myslím, že je dost dobře možné, že tato volba byla fér.

Vzpomínám si, že v Istanbulu a v některých větších městech na jihu byly různé názory mezi lidmi, bylo možné s lidmi dobře diskutovat .... Ale když jste přišly někam do vnitrozemí, bylo silně pro současného prezidenta a bylo lepší mlčet, pokud měl někdo jiný názor. Musím říct, že vždycky jsem chtěla porozumět tomu, co na něm vidí . Nepochopila jsem to přesně až doteď (snad trochu ...), ale o tom příště ... .…

Markéta Všelichová, 8.7.2018..."