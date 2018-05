Matky by měly mít písemný souhlas dítěte k porodu! Komentář Jiřího X. Doležala

Konečně se smráká nad letitým ignorováním práv kojenců a batolat. Malé děti se v úpadkovém dvacátém století netěšily dostatečné ochraně soukromí a nikdo nebránil tomu, aby si s nimi matky dělaly, co chtějí. Třeba je přebalovaly. Progresivistické trendy 21. století však signalizují, že dny bezpráví na novorozencích končí!

Sexuální korektnost je velké téma dnešních dní. První vlašťovkou, která ukázala i v sexu sílící progresivistický trend euroatlantické společnosti, byla kampaň #metoo. Pozoroval jsem ji z povzdálí, já sice taky #metoo zažil, ale buď se mi to líbilo, nebo jsem obtěžující dámu diskrétně poslal do háje a necítil potřebu, aby se mě v této věci zastávaly instituce. Takže jsem svými zkušenostmi do kampaně #metoo nepřispěl, ale pohledem zpovzdálí došel k zajímavé interpretaci celého toho paradigmatu.

S odstupem a s vyhodnocením vzhledu a věku nejhlasitěji křičících o tom, že byly obtěžovány, chápu kampaň jako podvědomý protest starších a nepříliš půvabných dam, kterým chybí, že je nyní obtěžuje mnohem méně mužů než zamlada. A tak by chtěly zakázat mladým holkám, aby je muži obtěžovali, protože to stěžovatelky těm mladým závidí. Proto lze kampaň vítat a podporovat, tento typ myšlení nás zavede do lepšího světa.

A co děti?

Kupodivu jsem dosud nezaznamenal podobně nesmyslnou kampaň na ochranu dětí proti nějakému vymyšlenému sexuálnímu tématu. Nyní se vše změnilo. Podle aktualne.cz expertka na nové formy sexuální korektnosti Deanne Carsonová, působící jako poradkyně australské organizace pro prevenci sexuálního zneužívání dětí, minulý týden vykládala v televizi, jak se chovat sexuálně korektně k dětem. K čerstvě narozeným dětem: „Pracujeme s rodiči již od narození jejich dětí. Pomáháme jim doma nastolit kulturu porozumění a souhlasu. 'Vyměním ti teď plínku, je to v pořádku?' Samozřejmě že dítě neodpoví 'Ano, mami, to je super',“ řekla.

Přitom nejde o ojedinělý názor, který by se dal odmítnout poukazem na jednu poblázněnou progresivistku, která jaro nedělá. Carsonová ovšem není sama. Mluvčí britské organizace Rape Crisis England and Wales, pomáhající obětem sexuálního násilí, ji chápe: „Dítě si musí osvojit, že má právo rozhodnout se, co se bude dít s jeho tělem. A musí umět říct ne. A právě v tom mu musí pomoct rodiče. Carsonové příklad mi přijde velmi rozumný.“ Takže kravinu rozměrově srovnatelnou s #metoo a směrovanou na děti už tady máme.

Vyžadujme souhlas s porodem!

Žádat dítě o souhlas s přebalením je tak zjevná kravina, že ji asi nemá smysl rozebírat. Kojenec takové problémy, jako že je bez souhlasu odhalen a jeho nahotou se případně může vzrušovat nějaký dospělý deviant, opravdu nemá. Nemá na to dostatečně vyvinutý nervový systém, myšlení a osobnost. Zato ve společnosti podobné kraviny problémy dělat mohou. Vytvářejí totiž umělá témata, která interpretují jako závadová, snaží se nacházet na přirozeném lidském chování (jako je přebalení dítěte matkou ne tehdy, když dítě souhlasí, ale tehdy, když má mokré pleny) chyby a snaží se pro zcela banální privátní úkony zavádět obecně platné závazné normy. Takže se snaží strkat své špinavé prsty direktiv a směrnic do soukromí každého z nás. Zcela nesmyslně, iracionálně, svéhlavě a směšně.

Proto čekám, že dalším požadavkem neomarxistických feministek bude, aby byl matce umožněn porod jen takového dítěte, které prokazatelně chce na svět. Písemný souhlas dítěte s porodem by musela matka ze zákona předložit nejpozději týden před prvními stahy. A kdyby jej nepředložila a začala rodit svévolně? Tak prostě zašpuntovat a nenechat jí dítě vypadnout z břicha, dokud si na to nedá do pořádku papíry!