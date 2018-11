Po sérii útoků na české vojáky v Afghánistánu se začaly objevovat názory, že by se jednotka měla stáhnout. Odpůrci nasazení českých bojovníků snad nejčastěji používali argument, že není nutné, aby mladí muži obětovali své životy za konflikt cizích mocností, který se Česka netýká.

Průzkum jsem nedělala, ale tipuji, že to budou podobní diskutéři, kteří tvrdí, že když pomáhat uprchlíkům, tak jedině v jejich domovské zemi. Když už se k tomu ale skupina lidí odhodlá a opustí rodinu i bezpečí středoevropského státu z důvodu, aby zabránila šíření islamismu, začnou je ti samí kritici nazývat žoldáky, kteří bojují za cizí zájmy. Vojna není kojná, říkávali hřmotní strýcové u odvodu. Zároveň je to poslání, kterým se občas zavděčíte až za cenu vlastní smrti.

Češi jsou při připomínání hrdinů někdy ostražití jak za bolševika

Co Čechům ovšem jde, je totiž oceňování zemřelých hrdinů. Ať jde o odbojáře, nebo politické vězně, velká část z nich se už nedožila okamžiku, kdy se jejich osudy připomínají v médiích i velkofilmech. Jako by občas tvůrci vyčkávali s oceněním na okamžik, kdy hrdina zemře, protože poté bude případná společenská kritika mnohem úspornější, protože o mrtvých se už přece mluví jen dobře.

Současnou situaci dozajista poznamenala doba komunismu, kdy se o některých bojovnících ze západní fronty mluvit nesmělo a jiní hrdinové třetího odboje se teprve rodili. V místních tak možná stále zůstává určitá ostražitost v tom, koho je a není vhodné připomínat. A u těch mrtvých je to většinou jistější.

V Česku přitom stále žije ještě asi 440 veteránů z druhé světové války. Většině z nich už je kolem devadesátky a zřejmě se neliší od jiných obyvatel domovů důchodců. O zaznamenání jejich příběhů usiluje organizace Paměť národa, která organizuje také každý rok na Den veteránů distribuci upomínkových vlčích máků. Jak ale vypadá běžný život bývalých vojáků? Místo připnutí rudého máku na profilovou fotku na facebooku by pro ně bylo pravděpodobně mnohem větším uznáním, kdyby je lidé v pečovatelských zařízeních navštěvovali a vyslechli osobně jejich vyprávění. Samota totiž trápí dle výzkumů asi 50 procent seniorů. Včetně těch, co část života prožili na bojištích, nebo v lágrech.

Oceňujme bojovníky, dokud ještě žijí, a překročme českou rozpačitost

Jak se asi tehdejší obyvatelé dívali na činy Jana Kubiše, Josefa Gabčíka a další téměř stovky parašutistů, kteří za protektorátu bojovali proti nacismu? Komunistická propaganda inspirovaná tou nacistickou ještě stále v mnohých lidech zanechala názor, že svým činem odsoudili k smrti stovky Čechů, kteří podlehli nacistickému běsnění. Jako by zpochybňovali to, že to byli nacisté, kdo mačkal při popravách spouště. Podle nich měli asi odbojáři radši v klidu sedět a kolaborovat, jako to někteří dělali za příslib "klidného" života.

K přiléhavějšímu srovnání se současnou situací se ale pravděpodobně více hodí českoslovenští letci RAF. I oni odešli bojovat do zahraničí, kde byli de facto ve službách cizího státu. Bojovali tam ovšem proti nacismu, což byl tehdy problém celé Evropy stejně, jako je dnes radikální islám, se kterým bojují čeští vojáci v Afghánistánu, globálním problémem.

Letci ani parašutisté z Anglie se ocenění nedočkali. Propaganda z nich udělala špiony a žoldáky a končili v lágrech, ze kterých mnozí živí nevyšli. Úcty se dočkali až po smrti a změně režimu. Současná situace ale umožňuje nepodlehnout propagandě a navíc svobodně vyjádřit úctu komukoli beze strachu z možné sankce. Proto při příležitosti Dne válečných veteránů chci na Čechy apelovat: Překonejte vlastní stín minulosti a nebojte se doceňovat i současné hrdiny. Udílet metály in memoriam těm, kteří své hrdinství přežili a měli čas si je převzít za života, je typicky česky rozpačité.