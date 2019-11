Musil: Další kolo bojů o tvář nové Komise. Macronův kandidát prošel, Orbánův má co vysvětlovat | info.cz

Pro řadu europoslanců to bylo dilema mezi obavou z institucionální krize, která by mohla nastat, pokud by dnes některého z kandidátů odmítli, a na druhé straně mezi jistou nechutí k některým adeptům. Co se týče nově navrženého maďarského komisaře pro politiku sousedství a rozšíření Olivéra Várhelyiho, europoslanci ho tlačili především k explicitnímu odstřihnutí se od maďarského premiéra Viktora Orbána. Várhelyiho poměrně obecné fráze ve smyslu, „až bude komisař, stane se nezávislým na všech vládách“ ovšem nezněly úplně přesvědčivě. Maďarský kandidát tak bude muset písemně zodpovědět dodatečné otázky.

Mezitím navržená předsedkyně von der Leyenová pokračuje v ústupcích především vůči socialistickým europoslancům například přejmenováním portfolia komisaře Schinase z „ochrany“ na „podporu“ evropského „way of life“. Záměrně se nesnažím o český překlad a raději si počkejme, jak bude toto portfolio konkrétně naplněno. Zároveň se von der Leyenová musí vyrovnat s faktem, že Velká Británie nenavrhne až do místních předčasných voleb kandidáta na britského komisaře.

Rozbuška Breton

Největší rozpaky však v Bruselu vzbudila Macronova nominace francouzského businessmana Thierryho Bretona na pozici komisaře pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. V nové Komisi by měl mít na starosti i nově zřizované generální ředitelství pro evropskou obrannou politiku a výzkum vesmíru.

První zkouškou prošel včera v právním výboru Evropského parlamentu, ovšem jen o hlas a s tím, že na dnešním slyšení musí „dovysvětlit“ svůj vztah k akciím Atosu, francouzské IT firmy, ve které působí jako CEO i akcionář (přičemž Atos je zároveň významným příjemcem evropských dotací).

Breton nezanedbal mediální přípravu a už včera představil své priority. Jak se dalo očekávat, podpořil myšlenku změn evropských soutěžních pravidel pro spojování podniků tak, aby nebránily vzniku „evropských šampionů“, schopných konkurovat světovým hráčům především v IT sektoru. Jeho postoj do velké míry odráží zkušenosti s transformací Atosu na globálního IT hráče. Co se týče jeho vize evropské průmyslové politiky, Breton předložil ideu technologické nezávislosti v klíčových oborech, jako jsou umělá inteligence nebo 5G vysokorychlostní mobilní sítě s poukazem na hrozbu úplné závislosti EU na mimoevropských technologiích a dodavatelích.

Breton začal dnešní slyšení skromně, plynnou němčinou, než přesel do rodné francouzštiny. Ve svém čtvrthodinovém úvodním projevu shrnul důvody, proč bude dobrým komisařem a shrnul výše uvedené priority. Kromě svých zkušeností z francouzské vlády a z řízení velké firmy zdůraznil i své aktivity v akademickém světě, čemuž odpovídal i jeho velmi kultivovaný projev. Na posluchačce zanechal dobrý dojem včetně vysvětlení svého střetů zájmů a vysloužil si potlesk.

Evropský parlament nakonec Bretonovi dal zelenou. Francouzskému kandidátovi zajistily křeslo v Evropské komisi hlasy lidovců, konzervativců a socialistů. Uspěla i rumunská kandidátka Adina-Ioana Văleanová, která bude mít na starosti dopravu.