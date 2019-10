Musil: Pomsta Macronovi? Pád jeho kandidátky na eurokomisařku má prostší vysvětlení | info.cz

Samozřejmě se vyrojilo velké množství spekulací, kdo koho zradil a kdo se komu za co pomstil. Byla to pomsta Manfreda Webera, bývalého „spitzenkandidáta“ za evropské lidovce, kterého zavetoval Macron? Je za tím smysl Evropského parlamentu pro symetrii? Zavržený kandidát z Maďarska byl totiž lidovec, kandidátka z Rumunska byla socialistka…Bylo tak nutné trio doplnit o hlavu liberálky? Jde o osobní selhání nominované předsedkyně nové Komise von der Leyenové? Odpověď se zdá být daleko prostší.

Sylvie Goulardová se příliš spolehla na své opravdu výstavní odborné CV, které zahrnuje mimo jiné plynulou znalost několika jazyků, studium na prestižních francouzských univerzitách včetně školy pro francouzskou elitu ENA, aktivní kariéru europoslankyně, širokou publikační činnost a výuku na evropské College of Europe. Co naopak zcela podcenila, byly její osobní problémy, ať již šlo o domněle neprůhledné (a zatím neprokázané) financování svých asistentů v Evropském parlamentu nebo o pobírání odměn od amerického think-tanku v řádu desítek tisíc eur za minimální plnění.

Když vezmeme v úvahu, že již v roce 2017 musela ani ne po dvou měsících odstoupit z pozice francouzské ministryně obrany právě kvůli šetření domněle neprůhledného financování svých asistentů, byla pro evropské lidovce (a francouzské zvlášť) opravdu snadný cíl.

Co bude následovat? Pravděpodobně dojde ke zdržení v řádu týdnů, co se týče nástupu nové Komise. Což není zase takový problém, protože dosluhující Junckerova komise má mandát do té doby, než budou splněny všechny formální kroky, nutné ke schválení Komise nové. Stará Junckerova parta tak bude pravděpodobně řešit i události po letošním 31. říjnu, dnu očekávaného brexitu.

Sylvie Goulardová se pravděpodobně vrátí na prestižní pozici víceguvernérky francouzské centrální banky a Evropský parlament nám připomenul fakt, že je potřeba mít nejen skvělé CV, ale být i profesionálem v maličkostech, jako je řízení svých asistentů nebo svéprávnost při podepisování smluv o vedlejších příjmech.