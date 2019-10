Musil: Summit, který (možná) vejde do dějin | info.cz

Většina médií v posledních dnech pochopitelně zmiňovala jednání Rady hlavně v souvislosti s brexitem. Toto horké téma proto otevírá dnešní odpoledne. Zajímavostí je, že pro britského premiéra Borise Johnsona se jedná o první a pravděpodobně také poslední jednání Rady.

Ostrovní království chce Johnson z evropského společenství vyvést ke konci měsíce, ačkoli vyhráno v tomto ohledu stále nemá a doma naráží na nesouhlas politických partnerů. Dohodu také musí schválit Evropský parlament.

No 10 source says Johnson will ask leaders to rule out a further delay - he’s expected to ask them to make clear it’s ‘the new deal or no deal but no delays’ he will tell EU leaders

Změna atmosféry je ale tady v Bruselu přímo hmatatelná. Johnson přesvědčil evropské státníky (v čele s irským premiérem Varadkarem), že to s hledáním řešení (a dohody) myslí opravdu vážně, a změna jeho přístupu přinesla ohledně rozuzlení brexitu optimismus.

Pomohl hlavně jeho poslední návrh na vytvoření tzv. evropského Irska (de facto znamenající rozdělení Velké Británie). Mimochodem toto řešení odmítla v únoru 2018 tehdejší britská premiérka Theresa Mayova jako pro Británii nepřijatelné. Johnson

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9