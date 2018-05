Na vlky! Komentář R. Maleckého

Počátkem května jsou v České republice vždy dvě mediální jistoty. Poté, co se národ dostatečně vyřádí řešením původu žlutého pylu, přijedou Noční vlci. Provokovat, aby všem bylo hned na úvod jasno. A s nimi i známé firmy domácí, které se řízením osudu mezitím dostaly do významných funkcí stále ještě demokratických stran.

Výstup místopředsedy ČSSD a poslance Jaroslava Foldyny by sám o sobě nestál za komentář, protože v něm není nic, co bychom předem nevěděli. Nebýt ovšem pomýleného názoru šéfa strany Jana Hamáčka, že jde o Foldynovu soukromou iniciativu, která nemá být s ČSSD spojována. Soukromá věc by možná byla, kdyby si děčínský poslanec s Nočními vlky doma na zahradě povařil pelmeně a pak si za zpěvu Alexandrovců zatančili kozáčka.

Druhá věc je samozřejmě Foldynovo místopředsednictví, se kterým „nová“ ČSSD spojuje naděje na oslovení zklamaných voličů v regionech. Jakého si ho zvolili, takového ho mají. Je jejich, ne že ne. Za pozornost tak rozhodně stojí, jak k návštěvě Nočních vlků pravidelně přistupuje česká policie. Přesně řečeno nijak. Méně agilně, než by měla. A než by rozhodně uměla.

Co o české policii víme? Že umí hájit zájmy cizích mocností proti vlastnímu lidu, když jde třeba o hladký průběh návštěvy čínského prezidenta a preventivního − a nezákonného − odstraňování tibetských vlajek. Že si troufne na slabší cíle: kdykoli je ochotna uzavřít pražskou magistrálu, když potřebuje vykázat činnost kontrolou nočního provozu. V hospodách obvykle otravuje návštěvníky plošnými − a opět nezákonnými − kontrolami. Vrchol její statečnosti jsou potom kontroly nebohých rekreantů na šlapadlech, zda si na jakékoliv přehradě náhodou nedali malé pivo.

Na Vlky si netroufne, a přitom to chce jen trochu představivosti. Malý dopravní přestupek, rychlost, jízda bez helmy, tisíce kamer podél silnic. Obsílka kamsi na ruskou adresu. Nezaplacená pokuta. Zabavení motorky. To všechno česká policie umí, jak jde o domácí lid. Že by to bylo šikanózní? Jistě. Šikana ve státním zájmu. Proto si koneckonců ten koncern platíme a vybavujeme ho stále širšími pravomocemi. Policajtů máme tolik, že nám celý svět závidí. Přesto je jediným jejich výsledkem zadržený demonstrant proti Nočním vlkům, jistě za nějaký extrémně závažný přestupek. Neznáme detaily, ale odhadujeme neuposlechnutí výzvy nebo jiný hrdelní zločin.

Vzpoura upoceného vlka: Foldyna se za výstup s motorkáři neomluví. Jarda to přehnal, píše Hamáček

Noční vlci samozřejmě nejsou (jen) motorkářská banda, na které česká policie umí číhat v serpentinách za Liběchovem. Jsou to VIP trollové, bojovníci v dezinformační válce. Pokud v tom má česká policie nějakou nejasnost, může se poradit s kontrarozvědnými službami. Ty jí podkladů dodají jistě řadu, od toho tu jsou. Jinak bude česká policie dál působit dojmem, že když už vyvine nějakou iniciativu, je to v zájmu čínském, nebo teď ruském.

