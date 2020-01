Nevíte nic o skutečném světě! Komik Gervais nastavil celebritám nepříjemné zrcadlo | info.cz

A obvykle si taková celebrita nenechá ujít ani příležitost promluvit z pódia se zaníceným výrazem o nějakém společenském problému. Ať už je to rituální proklínání Donalda Trumpa nebo (jako letos) klimatická změna a požáry v Austrálii („Musíme se přesunout k obnovitelné energii… sjednotit se za vědci… požáry jsou klimatická katastrofa“).

Málokdy jsou přitom celebrity svým životním stylem vhodné k tomu, aby dávaly morální ponaučení. A právě to si během galavečera vzal na paškál britský komik Ricky Gervais…

Udělal si legraci z Felicity Huffman, herečky, která strávila 11 dní ve vězení za podplácení, aby dostala svou dceru na University of Southern Carolina. Producenty postrašil, že si pro ně už jde Ronan Farrow – novinář, který odhalil aféru producenta a sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, který byl šedou eminencí Hollywoodu. „Vím, že to je váš kamarád, ale je mi to jedno.“

Z Leonarda Di Capria (a potažmo i prince Andrewa) si pak utahoval pro jeho zálibu v mladších ženách. A připomněl, že komik Kevin Hart byl vyloučen z předávání Oskarů pro „ofenzivní tweety“, ale jeho naštěstí pozvali faxem…

Především ale Gervais vyzval celebrity, aby si odpustily politické projevy. „Pokud získáte nějakou cenu, nevyužívejte téhle platformy k politickým projevům. Nejste v pozici kohokoliv školit. Nevíte nic o skutečném světě. Většina z vás strávila ve škole méně času, než Greta Thunberg. Pojďte, převezměte si svou cenu, poděkujte svému agentovi a Pánu Bohu a vypadněte!“ (Zajímavé je, že tuto část liberální CNN ve svém příspěvku vynechala…)

Vyšlo na Konzervativních novinách, zveřejňujeme se svolením redakce