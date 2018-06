Nezměrné elitářství feminismu aneb destrukce práva v žižkovské Klinice. Knihovna Ondřeje Féra

Hned na začátek jeden disclaimer: Pokud je mi známo, transgenderová osoba Jiří / Marie Feryna zůstává z právního hlediska mužem, proto v dalším textu bude použita mužská varianta jména. Pro podstatu věci to koneckonců není podstatné; Jiří Feryna se považuje za ženu, jako muž se ale podle vlastních slov pokusil znásilnit, podle údajných obětí znásilnil dvě ženy, s nimiž se scházel v kolektivu pražského autonomního centra Klinika.

Na celé věci je nejznepokojivější to, jak k ní přistoupily zúčastněné strany, jmenovitě pak různé kolektivy z Kliniky. Ty totiž celou věc zveřejnily na sociálních sítích – a přitom se neobrátily na policii. Takový přístup je nebezpečný. Jiří Feryna opakovaně vyhrožuje sebevraždou; pokud jde o křivé nařčení, pak se mu děje nevýslovná křivda, je vystaven lynči. Proto je třeba, aby takovéto případy byly vždy řešeny v souladu s právním řádem, který sice je nedokonalý, ale stále ještě zůstává nejefektivnějším řešením.

V každém případě je naprosto nepřípustné, aby docházelo k nějakým „alternativním řešením,“ založeným na vnitřní dohodě v horizontální struktuře, jakou aktivity typu Kliniky v zásadě představují. Destrukce práva je v tomto kontextu mimořádně nebezpečnou záležitostí; limitem samosprávnosti v horizontální struktuře prostě je všeobecná právní úprava.

Snaha „vyřešit si to mezi sebou“ ale dobře ukazuje, co je největším problémem současného feminismu. Je to jeho nezměrné elitářství. Už jsme si popsali jednu stránku tohoto pocitu vlastní výlučnosti: je to latentní přítomnost myšlenky, že pro pokrok zákon může, ale taky nemusí platit, záleží na tom, jak se to zrovna hodí. Druhou stránku popisuje magazín Jacobin . Ten upozorňuje, že jako příklady emancipace žen bývají předkládány úspěšné manažerky, podnikatelky, umělkyně a tak podobně. To je v důsledku nesmírně deprimující. Co vlastně tyto obrazy říkají? Že když bude žena feministkou, zaručí jí to úspěch? Když bude úspěšná, může být feministkou?

Poselství je mimořádně nejednoznačné, zatížené marketingovým blátem. Platová propast mezi ženami a muži v Evropské unii dělá 16,3 procenta, v Česku je to ještě víc – dvaadvacet procent. Těch několik supermanažerek, které se dokázaly prosadit v českém maskulinním korporátu, na tom opravdu nic nezmění. Podstatné je dodat sebedůvěru ženám, které se dřou někde v montovnách všeho druhu – a ty jsou tak zmasírované agromačismem svých životních souputníků, že jsou schopné označit feministky za „uječené krávy, které potřebují chlapa“ (případ se skutečně stal).

Bono Vox má v jedné písni verš „žena potřebuje muže / asi jako ryba bicykl.“ S tím by možná souhlasil i Kennedy, ale musel k tomu dospět. „Můj život začal, teprve když jsem přestal všem dokazovat, jaký jsem chlap,“ řekl uprostřed šedesátých let Robert Kennedy . Mladší bratr, intimní společník, kumpán, spojenec – tím vším byl americkému prezidentovi Johnu Kennedymu.

Sdílel s ním vášeň pro politiku včetně odvrácených stránek. Vyberme z nich nekontrolovatelnou náklonnost k opačnému pohlaví, která bratry Kennedyovy spojovala. Jeden čas se dokonce dělili o milenky, třeba o umělkyni Marilyn Monroe. Není pochyb o tom, že stres spojený se sexuální simultánkou, kterou si Monroe s Kennedyovými sehrála, významně přispěl k jejímu přečasnému tragickému skonu.

Smrt Monroeové a vražda staršího bratra přivedla Roberta Kennedyho k hluboké introspekci. Jak napsal deník New York Times v rozsáhlé vzpomínce na něj, RFK si niterně uvědomil, jak podléhal svodům moci a jako jeden z mála politiků z tohoto souboje se sebou samým vyšel aspoň se ctí, když už nelze vyhrát.

Snaha Roberta Kennedyho stát se prezidentem Spojených států byla do velké míry motivována snahou potlačit všechno, co vytvářelo korupční potenciál. Kennedymu nešlo jenom o prostředí pověstného vojensko – průmyslového komplexu. Podle všeho chtěl z politiky odstranit korupční potenciál směřující k morálním selháním. Jeho úmyslem zřetelně bylo stát se prezidentem – prvním služebníkem státu, nebo snad prvním úředníkem. Byla to v podstatě osvícenská snaha. Pokud by se Robert Kennedy stal prezidentem (a měl k tomu skutečně dobře nakročeno), patrně by byl jednou z mála výjimek z pravidla, podle kterého se každý vladař s časem mění k horšímu, ať už z jakýchkoliv příčin.

Robert Kennedy si dobře uvědomil, že aby byl nejen dobrým politikem, ale také dobrým člověkem, musí se vzepřít prostředí, které v něm vybuzuje to horší z genetické výbavy. Měl v úmyslu celé prostředí měnit tak, aby tuto tendenci nemělo. Neměl šanci dokázat, zda by uspěl. Pátý červnový den roku 1968 ho smrtelně zranil Sirhan Sirhan. Den poté Kennedy zemřel a Spojené státy pokračovaly plnou parou přes vládu Lyndona Johnsona k trapnosti nixonismu a útlumu osmdesátých let. Dnes je v Bílém domě muž, který sám sebe bezesporu považuje za pořádného chlapa.

Osobně se domnívám, že ve všeobecném zájmu je spíš obejít se bez tohoto druhu politiků. Penis a testosteron totiž fakt není to, co z člověka udělá dobrého politika.

