Nová vláda, staré (bolševické) pořádky. Komentář Alexandry Udženije

Nejen, že je to poprvé od roku 1989, kdy budou mít komunisté přímo podíl na vládnutí v této zemi. Jde i o způsob, jakým svůj nově nabytý vliv budou využívat. Mnohé už můžeme tušit nyní. Kádrování personálních obsazení jednotlivých ministerstev, podmínky týkající se našich závazků vůči NATO, teplá místečka ve státních podnicích nebo retroaktivní zdanění církví. To je jen malá ochutnávka toho, co nás všechny čeká.

Komunisté svoji podporu vládě hodlají zužitkovat bezezbytku. Vláda Andreje Babiše tak za sebou kromě hromady nesplněných slibů, falešných nadějí a iluzí, zanechá ještě pachuť komunistů u moci na vládní úrovni. Pravda je, že to byla ČSSD, která resuscitovala komunistickou stranu, kdy s nimi v 9 krajích v roce 2012 utvořila koalice. A teď znovu společně s ANO jim dávají moc a vliv zatím uštědří obrovský plivanec do tváře obětem zrůdného komunistického režimu. A to bychom Andreji Babišovi a ČSSD rozhodně zapomínat neměli.

720p 360p REKLAMA Komunisté sahají po miliardovém vlivu. Přimknou Česko k Rusku skrz státní podniky? autor: INFO.CZ

A perlička na závěr? Ve středu, tedy ve stejný den, kdy prezident Zeman jmenuje novou menšinovou vládu ANO a ČSSD opřenou o podporu KSČM, uplyne přesně 70 let od nuceného sloučení České strany sociálně demokratické a tehdejší Komunistické strany Československa, což znamenalo v podstatě zánik socialistů jako suverénní politické síly. A to se stane každému, kdo si zadá s komunisty.

Tak pán Bůh s námi a zlé pryč.

Alexandra Udženija je 1. místopředsedkyně ODS.