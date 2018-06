Nová vládní většina je už realitou. Aspoň ve sněmovně. Komentář Vratislava Dostála

Už včera na tiskových konferencích jednotlivých poslaneckých klubů bylo patrné, že strany vznikající vlády patrně nepodpoří program čtvrteční mimořádné schůze sněmovny. Především sociální demokraté a komunisté přitom budou mít svým voličům co vysvětlovat. Pokud totiž své vládní angažmá omlouvají tím, že je to jediná možnost, jak prosadit levicový program a jak hájit zájmy svých voličů, je zhola nepochopitelné, že nechtějí na půdě dolní komory diskutovat o omezení podpory bydlení ze strany ministerstva práce a sociálních věcí.

Třeba podle lidovců jde o kontroverzní návrh, který si zaslouží detailní veřejnou a politickou debatu. Právě proto svolali na čtvrtek mimořádnou schůzi dolní komory, zároveň chtějí přimět ministerstvo práce k odložení záměru, který podle nich zvýší riziko chudoby až u čtvrt milionu domácností, zejména u rodin s dětmi a seniorů. Novinářům to v úterý řekl poslanec lidovců Jan Čižinský. A přestože předseda sněmovní frakce hnutí ANO Jaroslav Faltýnek řekl, že se debatě nebrání, ze značně vyhýbavých reakcí zástupců ČSSD a KSČM lze usuzovat, že program schůze formující se koaliční většina zařízne.



Možná si to ale komunisté a sociální demokraté do čtvrtka rozmyslí a vzpomenou si na zájmy sociálně deklasovaných segmentů společnosti, tedy na lidi, kteří v lepších minulých časech tvořili jádro tradičních voličů obou levicových stran. Skoro se chce napsat, že mají obě formace ideální příležitost prakticky dokázat, v čem tkví smysl jejich vládního angažmá. A pokud by v dané chvíli skutečně dokázali ministerstvo práce dotlačit ke stažení návrhu, snad i nejzarputilejší kritici z řad levice by museli aspoň na chvilku uznat, že se program lépe prosazuje ve vládě, a nikoli v opozici. Moudřejší budeme ve čtvrtek.

Už dnes ale nová většina zafungovala ve sněmovně spolehlivě. Hnutí ANO, ČSSD a KSČM odmítly novelu zákona týkající se EET, jejíž smysl byl jednoduchý: EET by nemuseli mít ti, kteří nejsou plátci DPH. Ponechme nyní stranou věcnou debatu o elektronické evidenci tržeb, nebo to, že několik hodin předtím novelu zákona o EET schválila vláda. Podstatné – pokud jde o vznikající vládu – je, že ve sněmovně zřetelně začíná fungovat nová koalice. Potvrzují se tak zprávy, dle kterých už prakticky všichni aktéři, včetně odpůrců aliance s Babišem uvnitř ČSSD, s novou koalicí počítají.



Třeba podle deníku Právo je pro vstup do vlády okolo šedesáti procent sociálních demokratů. Pro budoucnost české politiky to bude mít celou řadu důsledků. Postupně se jimi budeme zcela jistě zabývat. V danou chvíli si vystačíme s konstatováním, že příštích několik let bude našim premiérem trestně stíhaná osoba, oligarcha a nejspíš také spolupracovník předlistopadové StB. U moci ho budou držet především jeho byznysové zájmy, touha zbavit se trestního stíhání a spolehlivá aliance s Hradem. Podobně spolehlivým pilířem vznikající mocenské aliance budou také poprvé od listopadu 1989 komunisté. Babiš se tak zapíše do dějin mimo jiné jejich definitivní legitimizací.

KSČM by mu ale k většině nestačila. A pokud nechtěl vsadit na rasistickou a xenofobní SPD, nezbývalo mu, než zlomit aspoň jednu z tradičních politických stran. Sociální demokraté přitom před volbami stejně jako všechny ostatní tradiční formace tvrdili, že do vlády s trestně stíhaným politikem nevlezou. Jsou to tudíž ve finále především oni, kdo ponese za vznik nové vlády klíčovou odpovědnost. Podle jedněch tak páchají politické harakiri, podle druhých bude jejich historickou úlohou zabránit největším excesům oligarchy, který už několik měsíců čile ovládá mocenský aparát státu. Těžko říct, který odhad je v tuto chvíli realističtější.