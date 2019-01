Noví senátoři USA: „Hodná“ bisexuálka, „zlý“ homofob a „liberální“ pokrytectví. Komentář J. Paličky

V USA složili přísahu nově zvolení senátoři. Vedle například dvou bývalých neúspěšných prezidentských kandidátů Bernieho Sanderse, pro kterého je to třetí volební období, a Mitta Romneyho, který v Senátu usedne poprvé (pokoušel se o to už v roce 1994, ale to ho porazil senátní veterán Ted Kennedy, nejmladší bratr JFK), se americkou senátorkou za stát Arizona stala i dáma jménem Kyrsten Sinema.

Fotky z její přísahy jsou povětšinou šířeny na sociálních sítích různými progresivisty, bojovníky za sociální spravedlnost, levicovými liberály a podobnou sortou lidí jako důkaz velkého vítězství jejich ideologie. Proč? Protože Kyrsten Sinema je první otevřeně bisexuální senátorkou a navíc skládala přísahu do rukou podle těchto lidí homofobního viceprezidenta Pence. Tak to alespoň nadšeně komentují osoby zmíněné výše.

Pokud skutečně všichni tito hlasatelé bezbřehé tolerance, rovnosti a nevím čeho ještě oslavují zvolení nové senátorky takto, je to jen ukázkou jejich pokrytectví. Je snad její bisexualita něčím natolik výjimečným a ušlechtilým, že je to potřeba neustále vyzdvihovat a opakovat, kdyby to náhodou někdo ještě nevěděl? Pochopitelně že není.

Je úplně irelevantní s kým Kyrsten Sinema spí a kdo ji sexuálně přitahuje, stejně jako u ostatních senátorů (a kohokoliv jiného) je to její věc. Že se sama za svou sexuální orientaci nestydí? No výborně, je prostě ráda, že je jaká je. A to opět platí pro všechny. Bisexuály, homosexuály i heterosexuály, muže i ženy.

Jásali by progresivisté, kdyby byla zvolena senátorka, která o sobě říká, že je hrdá heterosexuálka? Asi těžko. Přes veškeré oslavy její bisexuality se už téměř nedočteme, kdo vlastně Kyrsten Sinema je, co dělá a co si myslí, jen prostě víme, že je to „ta bisexuálka“, což je poněkud degradující, hlavně pro ni samotnou.

Tak dlouho upozorňujete na rovnost a na to, že na orientaci nezáleží, až vlastně jediné co děláte je, že poukazujete na něčí orientaci. Tolik k tomu, že pozitivní diskriminace je prostě jen diskriminací s nějakým ušlechtile znějícím přídavným jménem před sebou.

A ona radost z toho, že bisexuální senátorka skládala přísahu do rukou „homofobního“ viceprezidenta, čímž se snažíme dát najevo, jak mu to strašně nandala? To je snad ještě více ujeté a jediné, o čem to vypovídá je to, že dnešní samozvaní liberálové prostě jen každého, kdo nesdílí jejich LGBT vidění světa šmahem označí za homofoba.

U nás se to teď děje v souvislosti s debatou o manželstvích pro homosexuály. Stačí říct, že jste pro zrovnoprávnění registrovaného partnerství s manželstvím, klidně včetně práva na osvojování a adopce, ale se zachováním rozdílu v pojmenování z nějaké úcty k tradicím, a hle, už je z vás homofob.

Mike Pence je silně věřící a praktikující katolík (z nějaké evengelikálské denominace, kterou my tu ani nemáme), z čehož vychází i jeho postoj k homosexuálům (který, co si budeme nalhávat, opravdu není nikterak ideální). Jakkoliv se nám může jeho postoj nelíbit, nutno uznat, že reprezentuje poměrně podstatnou část amerických bigotních křesťanů.

A nejenom křesťanů. V tomto ohledu je pozoruhodné, že zatímco Pence je vykreslován ten zlý homofob, tak u dalších hrdinek nové levice, členek Sněmovny reprezentantů Ilhan Omar a Rashidy Tlaib, které jsou progresivisty oslavovány stejně jako Kyrsten Sinema, nikdo jaksi nezmiňuje, že jejich náboženství, se staví k otázce homosexuality ještě tvrději. Ale tenhle dvojí metr vůči islámu je u současných liberálů už tak zažitý, že vlastně už asi nikoho ani nepřekvapí. A kdyby překvapil, tak se o něm prostě řekne, že kromě homofoba je ještě rasista a jede se dál.

Na fotkách zaujme také to, že ač by podle těch, kteří senátorskou přísahu Kyrsten Sinema oslavovali jako velkou událost, mělo jít o nesmiřitelný souboj dobra se zlem, přičemž hlavní dva aktéři by se měli do morku kosti nenávidět, jak Sinema tak Pence hýří úměvy. To je nejspíše dáno tím, že oba jsou v politice natolik dlouho, aby na rozdíl od různých internetových aktivistů pochopili, že za politika mluví především činy a ne nějaké nálepky rozdané na sociálních sítích.

Pence už po dvou letech na postu druhého nejdůležitějšího muže USA hodnotit můžeme, jak se osvědčí Sinema jako senátorka ukáže teprve čas. Proto by bylo vhodné nepřistupovat na nějakou hru o hodné bisexuálce a zlém homofobovi a hodnotit oba ne na základě jejich sexuálních preferencí, ale na základě jejich politických aktivit. Paradoxně se tak zachováte liberálněni než sami liberálové.

