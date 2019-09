Novotný: Bibi bez okolků boří starý řád. Před volbami slíbil anektovat okupovaná území | info.cz

„Oznamuji tímto záměr uplatnit budoucí vládou svrchovanost nad údolím Jordánu a severní částí Mrtvého moře,“ řekl předseda vlády a strany Likud před kamerami. Učinil tak přesně týden před parlamentními volbami, které se opakují pro jeho jarní neschopnost sestavit koalici. Takovou, která by ho chtěla za premiéra.

Vyhlášení oblétlo planetu. Co ale opravdu znamená pro Izrael? Pro Palestince a Araby obecně, respektive Spojené státy a s nimi i zbytek světa?

Izraelautor: INFO.CZ

Netanjahu vlastně slíbil, že strategicky důležitou část Palestinské autonomie přivtělí k Izraeli. Samozřejmě za podmínky, že jeho silně pravicová strana Likud získá dost hlasů k sestavení ještě pravicovější vlády.

Právníci jen spekulují, co by to ve skutečnosti znamenalo – viz web The Times of Israel. V tuto chvíli se zdá být jasné jen to, že pokud na Bibiho slova dojde, vznikne palestinský ostrov kolem města Jericha, který bude obklíčen nově anektovaným izraelským územím. A toto nově anektované (izraelské) území bude pro změnu vklíněno mezi Palestinskou autonomii a arabské Jordánsko. Ementál, který Palestinská autonomie od svého vzniku připomíná, bude ještě strukturovanější…

Mapa, kterou Netanjahu ukázal v předvolební kampani, zachycuje území v údolí Jordánu, jenž si premiér přeje anektovatautor: Reuters

Složité? Vlastně ne. Existuje totiž území (tzv. Area C), které formálně patří do Palestinské autonomie, civilní i vojenskou správu v něm přesto vykonává Izrael. Zvláštní? Každopádně tak zněla dohoda z Osla. Netanjahu teď navrhuje ze strategicky významné části oblasti C – údolí Jordánu a kusu Mrtvého moře – učinit opravdový Izrael.

Proč se tak nestalo dosud? Protože svět v čele s USA nebyl zhrublý do té míry, aby bez rozpaků odkýval anexi oblastí, které židovský stát jednoduše dobyl. Na to musel přijít Donald Trump. A sám Izrael měl dlouho v čele vládce, kteří sice věděli, že se tohoto kousku země nevzdají, přišlo jim však nevýhodné – a snad i nemravné – anektovat jej tzv. na krymský způsob. Kremelské způsoby převládly na izraelské pravici až dnes.

I proto reagovali Izraelci na Bibiho procítěné prohlášení spíše laxně. A opoziční politici výsměšně. Avigdor Lieberman, někdejší Bibiho spojenec a ex-ministr obrany napsal na Twitter jen dvě slova, totiž „Dramatické prohlášení!“, které ale doprovodil od srdce vysmátými smajlíky. Faktem je, že ani hlavní opoziční strana Modrobílých se nechystá důležitého údolí Jordánu vzdát. Místní analytici dodávají, že spíše než o bezpečnost jde Netanjahovi o zisk radikálně pravicových hlasů, tedy voličů svých spojenců v případné povolební koalici. Podle webu The Times of Israel premiér usiluje i o přízeň těch osadníků, kteří jsou v údolí Jordánu usazeni už po generace a mnozí z nich tradičně volí umírněnou levici.

הצהרה דרמטית😂😂 — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) September 10, 2019

Arabský svět spustil křik. Tentokrát právem, neboť opravdu jde o porušení dosud platných pravidel globálního společenství. Z téhož důvodu by se slušelo, aby se ozval také svět – jeho vlády a mezinárodní organizace. Každý podobný krok, navíc motivovaný domácí popularitou, urychluje destrukci starého řádu. Toho pokryteckého, přesto v lecčems potřebného systému vzájemné komunikace. Jak Netanjahu, tak Putin a vlastně i Trump věří ve vládu silnějšího, mocnějšího, bohatšího, protřelejšího a drzejšího. Svět, kde tyto vlastnosti převládnou beze zbytku, však nebude bezpečný.

A Palestinci… S jejich samostatným státem již reálně nepočítá patrně nikdo. Pravda, jejich politici nejsou dvakrát akceschopní. Zato mladí se stále hýbou a až někteří z nich v zoufalství vyrazí do útoku proti Izraeli, stanou se z nich opět oni nenávistní teroristé.