Novotný: Evropští přátelé Izraele. Jde jim o princip, nebo jen obdivují Bibiho autoritářské sklony? | info.cz

KOMENTÁŘ PAVLA NOVOTNÉHO | I když evropští diplomaté občas argumentují společným stanoviskem, ve skutečnosti zastávají jednotlivé země unie ke konfliktu mezi Izraelem a Palestinci velmi odlišné postoje. Potud nic nového. Zajímavé je, kdo a proč v Evropě souzní s vládou izraelského premiéra Benjamnina Netanjahua. Ten řídí zemi už deset let a po letošních volbách, které jeho strana Likud vyhrála, téměř jistě zůstane u moci i nadále. Koalice se přitom podle všeho posune ještě víc doprava.

V rámci EU je nejoddanějším přítelem izraelské vlády Benjamina Netanjahua Maďarsko pod vedením Viktora Orbána. Vyplývá to ze studie, kterou před evropskými volbami zveřejnil think tank Mitvim. Také Česko patří podle izraelských výzkumníků k nejskalnějším stoupencům vlády, které je naopak nejméně nakloněné Irsko. Studie také uvádí, že „Bibi“ Netanjahu je oblíbencem krajně pravicových stran.

Izraelská studie rozděluje členy EU do tří kategorií podle náklonnosti ke stávajícímu kabinetu židovského státu. Ve skupině stoupenců se kromě zemí někdejšího sovětského tábora – tedy i Česka – ocitlo ještě Rakousko, Řecko a Kypr. Plus Chorvatsko, které zažilo komunismus jugoslávského typu. Podobně jako Slovinsko, to ale dnes patří mezi Netanjahuovy odpůrce. Stejně jako většina států tzv. staré EU. Mimochodem, jako nejméně vstřícné vůči Bibimu identifikovali badatelé Irsko. Třetí, nárazníkovou vrstvu tvoří ty unijní vlády, které postoje obou táborů vyvažují. Kromě Nizozemska jde ještě o Německo, brexitující Spojené království a Itálii, která se ovšem nyní posouvá ke koalici Netanjahuových přátel.

Co lze vyčíst z podobného (s)dělení, pokud něco? Je EU opravdu i v této klíčové blízkovýchodní otázce rozštípnuta na ose východ-západ?

Ano i ne. Každá z evropských zemí má vlastní – často nijak oslnivou – historii soužití s židovskou komunitou, kterou do vztahu s Izraelem nutně promítá. Česko z řady dobrých důvodů za židovským státem stojí, což naštěstí zpochybňuje málokdo. Na druhou stranu: když přátelé izraelské pravice z českých salónů vykřikují, že jakákoli kritika Netanjahua a jeho strany Likud rovná se hned antisemitismus, dopouštějí se argumentačního faulu. A ve výsledku tak škodí Izraeli samotnému, kterému nyní chybí korektiv.

Troufám si říci, že západoevropské státy – skupina odpůrců Bibiho – netrpí neláskou k židům a jejich kultuře. Postrádají ale postkomunistický obdiv k polo-autoritářskému chování premiéra Netanjahua. A to je rozdíl. Existují smutné výjimky, kupříkladu antisemitské excesy mezi britskými labouristy. Nemluvě o odpudivých trendech, především přibývajících antisemitských útocích.

Přesto znovu a jasně: Netanjahu a Likud nejsou totéž co Izrael. Bibi je vítězem svobodných voleb. Nic více, ale ani méně.

Je tedy namístě se ptát: co, respektive koho východní státy EU podporují? Izrael, nebo Netanjahua? Pokud platí za b), co je k tomu vede? Podobný, lehce přezíravý postoj k liberální demokracii? Autoritářské sklony? Obdiv k vůdci stíhanému obviněními, který se snaží ohnout zákon tak, aby nemohl být coby premiér souzen? Sdílená neláska k imigrantům? Mimochodem, co se iracionální zášti k islámu týče, ta je v Izraeli po mém soudu rozšířena dramaticky méně. I proto, že židé se s muslimy – na rozdíl od středoevropanů – prostě potkávají.

Určitě se najdou tací, kteří průzkum think tanku Mitvim zpochybní. Možná i jako antisemitský, což se dnes v případě méně konformních izraelských médií stalo módou. Ve zmíněné studii se totiž píše, že „krajně pravicovým vládám i jednotlivým stranám slouží blízké vztahy s Izraelem a jeho vládou jako mýdlo, kterým ze sebe mohou smýt případná obvinění z antisemitismu. Učiní se tak mezinárodně přijatelnějšími.“ K Bibimu ale radikálové – a nejen oni – tíhnou prostě ze sympatie. „Evropští pravicoví lídři, jejichž typickým představitelem je maďarský premiér Viktor Orbán, mají tendenci s Netanjahuem sdílet jeho antiliberální postoje, protimuslimské resentimenty, vůdcovský styl řízení státu i nepřátele: klasickým příkladem budiž George Soros a jeho Nadace Open Society Foundation“, konstatuje studie.