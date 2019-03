Novotný: Islamofobové přišli o fackovacího panáka, Kušnarenko už není šéfem pražských muslimů | info.cz

KOMENTÁŘ PAVLA NOVOTNÉHO | Stalo se dnes: Leonid Kušnarenko už není šéfem, ba ani členem pražské muslimské obce. Šlo to rychle. V neděli 17. března, tedy zhruba před týdnem, zveřejnil ruskojazyčný konvertita původem z Oděsy a tehdy ještě šéf islámské komunity v hlavním městě amatérské video, v němž slibuje českým muslimům právní pomoc při obstarání zbrojního průkazu. Budou-li o to ovšem stát. Čeští xenofobové zajásali, dostali na hraní nového nepřítele, i když jen zhruba na týden.

Populismem nakažený list MF Dnes z premiérova svěřenského fondu nezaváhal a na první straně zveřejnil Kušnarenkův snímek opatřený titulkem: „Muslimové, ozbrojte se“. Co na tom, že takto se druhdy ukrajinský prokurátor, nyní už pražský advokát nevyjádřil? Snadno rozfoukatelný oheň protiislámských vášní okamžitě vzplál a zachvátil českou střechu.

Někdejší pravoslavný křesťan, dnes poněkud okázalý muslim prolétl mediální krajinou jako vichr, který požár ještě přiživil. Pozornosti si užíval a na svém facebookovém účtu zveřejnil snad všechny rozhovory i texty, které poskytl, respektive inspiroval. Nutno spravedlivě dodat, že zmínil i ty, které k němu nebyly zcela lichotivé.

Mezi českými islamofoby vyvolal Kušnarenko dvojí reakci podle – řekněme – geopolitické orientace. Ti, kteří kromě nenávisti k islámu pociťují i lásku k Rusku, zůstali zaraženi. (Z jejich pohledu) zlý muslim chystající se vyzbrojit souvěrce je zároveň přítelem (hodných) služebníků Kremlu, včetně sociálnědemokratického poslance Jaroslava Foldyny, jinak otevřeného vítače putinovského motorkářského gangu Noční vlci. To odpůrcům islámu, kteří se cítí být zastánci západních hodnot, ať už si je představují jakkoli, nezbylo než sebepochvalně zamručet: „Však jsem to říkal…“

Z nitra samotné muslimské obce pak už řadu týdnů zněly pochyby, zda je Kušnarenko tím pravým lídrem pražské komunity. Proč se obklopuje ruskojazyčnými kamarády? Jak chápat jeho přilnavost ke xenofobnímu prezidentovi Miloši Zemanovi, jakkoli tato láska zůstala neopětovaná? Pracuje jen a pouze pro islámskou obec?

Bylo by nespravedlivé spekulovat, na tyto otázky (si) musí Kušnarenko odpovědět sám. Lze mu sotva věřit, že netušil, jaký rozruch takovým videem ve vystrašeném i nenávidějícím Česku vyvolá. Je ale naopak pravděpodobné, že svou nabídku myslel upřímně. Tím spíše, že byl podle všeho opravdově přemožen emocemi vyvolanými střelbou do muslimů. Navíc českým souvěrcům nenabídl nic nelegálního. Myslivecká lobby, která za držení zbraní bojuje místy se zápalem takřka náboženským, je navíc – cynicky řečeno – co do likvidace českých občanů mnohem efektivnější.

V zdejší společnosti hluboce integrovaní čeští muslimové reagovali rychle. Za nynějších časů, kdy se o ní s chutí otře kdejaký politický prodavač nenávisti, zvolila odpovídající i účinnou taktiku beztrestně ostrakizované menšiny – být vidět i slyšet co nejméně. Okamžitě odmítla třeba jen náznaky toho, že by se chtěla vyzbrojit. S tím, že spoléhá výhradně na ochranu státu. Iniciovala rovněž Kušnarenkovo odvolání, ke kterému došlo včera, byť oficiálně bylo oznámeno dnes.

Ke cti bývalého pražského muslimského šéfa nutno podotknout, že s odchodem ze struktur obce souhlasil hned a bez hádek. Jeho krok totiž neznamená, že by se nadále nesměl účastnit komunitního života, třeba navštěvovat páteční modlitby. Islám není církví, která by mohla či směla kohokoli vyloučit. Kušnarenko prostě jen opustil oficiální orgány nadace, tedy struktury stvořené člověkem a vyžadované státem. Nikoli víru, kterou přijal a nadále může ve společenství vyznávat.