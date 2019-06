Novotný: Rudý Peking ustoupil investorům, kteří z Hongkongu utíkali. Trh vyhrál | info.cz

Hongkong – poloautonomní zvláštní administrativní zóna jinak komunistické, totalitní Číny – zažila v uplynulých dnech nové turbulence. Jeho svoboda, jakkoli omezená, zřejmě dráždí do té míry část stranických kádrů, že hongkongské demonstranty nechala surově rozehnat policií. Protestující vyšli do ulic kvůli zákonu, podle kterého by Hongkong (za dosud ne zcela jasných podmínek) předával trestně stíhané osoby rudým čínským úřadům. Normu nejdříve podpořil jak Peking, tak jeho favoritka a současná správkyně ostrova Carrie Lamová. Teď sice čínský režim i hongkongská šéfka couvly, do budoucna lze ovšem očekávat další útok na ostrovní autonomii.

Hongkong pro Peking každopádně má výjimečnou cenu, což ho pro tentokrát zachránilo. A zatímco demonstranti v ulicích uhýbali obuškům a oblakům slzného plynu, investoři sídlící na přelidněném ostrově tiše balili. V Hongkongu je totiž drží to, co pevninská Čína zcela postrádá. Transparentní ekonomické prostředí, nízká míra korupce, způsobilost a především nestrannost justice, o úctě k občanským právům nemluvě. Kupříkladu v indexu vnímání korupce za rok 2018, který sestavuje organizace Transparency International, se Hongkong umístil na prominentním 14. až 16. místě. Společně s Rakouskem a Islandem. Čínu je třeba hledat na 87. postu, o který se dělí s balkánským Srbskem, přičemž o stupínek před nimi je africký Benin. Pro srovnání, Česko vedené premiérem a oligarchou Andrejem Babišem obsadilo místo dotované ještě laskavou číslicí 38.

Přes Hongkong přitom na pevninu proudí bezmála 70 procent přímých zahraničních investic (TDI). Pomáhá k tomu především důvěra, kterou cizí podnikatelé chovají vůči ostrovu, jeho společenskému systému a třeba i burze, která je čtvrtou největší vůbec. Vnímání Hongkongu se ovšem může změnit, navíc překvapivě rychle „V osobních rozhovorech s právníky, bankéři i obchodníky se nyní dozvídám, že se podmínky pro mezinárodní byznys v Hongkongu stále zhoršují,“ konstatuje americký akademik David A. Rezvani. S tím, že finančníci všude na světě hlasují tiše, zato účinně, protože nohama.

A konkurence je nemilosrdná. Příležitost se chytil hlavně Singapur, který se coby živé ekonomické centrum v úvahách investorů objevuje nejčastěji jako případný regionální nástupce pevninskými komunisty (mocensky) znásilněného, či třeba jen zneuctěného Hongkongu. O slovo se ale hlásí také Tchaj-wan (ten Peking považuje za odpadlickou provincii), Malajsie (se silnou čínskou komunitou) či obecně přívětivé Thajsko. Všechny zmíněné země udělají teď stejně jako v budoucnu maximum pro to, aby přízeň byznysmenů získali. Ostatně, podle singapurského zpravodajského webu CNA už odchody z Hongkongu začaly a možná to byly právě tyto pohyby, které přiměly rudé hongkongské kádry ke zdrženlivosti...

Zatím není jasné, jak hodlají komunističtí vůdci a jejich hongkongští spojenci postupovat. Respektive, kam a kdy budou ochotni zajít při omezování ostrovních svobod. Zda pozapomenou na okřídlené heslo ekonomického reformátora Teng Siao-pchinga o tom, že nezáleží na barvě kočky, jen když chytá myši. Stále totalitnější pekingské vedení má dlouhodobě na výběr: buď v Hongkongu (i jinde) nastolí umrtvující, nefunkční, ryze komunistickou stabilitu, nebo nechají trh milující hongkongskou kočku natolik svobodnou, aby pro ně i nadále lovila myši. Pokud zvolí první variantu, uškodí především sobě - případnou smrt hongkongské kočky totiž pocítí více než citelně.