Nový nápad Maláčové: Banky nakrmí děti a my nakrmíme banky. Komentář Petra Holce

Na první pohled to samozřejmě vypadá hezky. Málokdo nechce dětem dopřát oběd zdarma, ostatně proto s tím přišla i vláda. Navíc banky ani mobilní operátoři nemají poslední dobou nejlepší PR: vydělávají moc peněz, které z nás tahají za své „drahé“ služby, takže je občas musí srovnat EU. Právě jejich vyšší zdanění proto vždy bývá prvním nápadem politiků, když nevědí, kde vzít na své nápady peníze. Nakonec jak říkají i lupiči: peníze jsou v bankách a proto chodíme loupit tam.

Bezplatnými obědy zdarma pro děti, které vyjdou asi na 5 miliard korun, ale vládní shoda končí. Zatímco ministryně Maláčová si pro ně chce zajít do bank, premiér a šéf ANO Andrej Babiš to odmítá. A s ním i pravicová opozice, zatímco Maláčovou podporují polovládní komunisti a částečně i opoziční Piráti, z nichž někteří jsou vlastně taky trochu komunisti, jen s vřelejším vztahem k IT a kryptoměnám.

Je to princiální spor: podle Maláčové nakonec obědy zaplatí jen banky a operátoři, protože vyšší daně prostě unesou. A bude to pro ně i bonus v podobě módní korporátní společenské odpovědnosti. Podle Babiše ale vyšší daně nakonec zaplatíme my všichni, protože je velké firmy prostě přenesou na nás, když budeme víc platit za bankovní služby nebo SMS. Nejvíc totiž vždycky stojí právě to, co je díky politikům „zadarmo“, jak víme nejen díky „bezplatnému“ veřejnému internetu.

Sektorové daně pro banky nedávno zavedlo i Slovensko, Polsko a Maďarsko, tedy naši kamarádi z V4. Moc se jim to nevyplatilo. Podle analýzy Svazu průmyslu a dopravy v Maďarsku došlo k extrémnímu snížení zisku bank, zavření poboček a dokonce i odchodu některých bank z Maďarska. Slovensko Roberta Fica následovalo maďarskou cestu v roce 2012 bankovní daní z vkladů, tu ale rychle výrazně snížilo po protestu bank. Přesto si způsobilo i snížení bankovního úvěrování investic. Polsko zvýšilo zdanění bankovních aktiv v roce 2016 a s ním hned zdražila i většina bankovních služeb.

Nebo jinak: obědy zdarma pro své děti by nakonec zaplatili jejich rodiče pokaždé, když půjdou do banky nebo k bankomatu. A zaplatí je případně i podnikatelé a s nimi i celá země, když jim banky díky vyšší dani nepůjčí na investice do podnikání. Nejde ale jen o vyšší sektorové daně. Politici a zvlášť ti levicoví, kteří si myslí, že si peníze na své nápady prostě vytisknou, poslední dobou rádi mluví o „přenesení“ dividend velkých nadnárodních firem do zahraničí. Ročně jde o zhruba 250 miliard korun, takže celkem o dost školních obědů.

Babiš nedávno těmto firmám slíbil, že je stát víc neoloupí a navíc jim i zlepší podmínky pro podnikání, když u nás nechají víc peněz z dividend. Vyšší daně by byly jako facka, zatímco někomu podáváte druhou ruku. Tenhle trik samozřejmě můžete snadno dělat ve Venezuele nebo v Zimbabwe, protože tam si všichni prostě berou všechno, takže nakonec nikdo nemá nic. V demokracii na soukromé dividendy sáhnout nemůžete, firmy můžete k velkorysejšímu chování maximálně „motivovat“.

A taky nikdy nemůžete mít politicky všechno. Zdaňte víc velké firmy a současně s tím jste poslali jejich kompletní dividendy do ciziny. Maláčová je mladá politička a pro „starou“ zvadlou ČSSD by mohla být novou moderní tváří, co nevypadá a nemluví jak ministři z někdejšího Zemanova kabinetu. Měla by proto zkusit novější a modernější nápady, jak dětem ve škole zaplatit oběd. Vyšší daně jako lék na vše ČSSD už zkouší delší dobu a přivedlo ji to jen do politického kómatu.