Od sekyry Ministerstva financí odletují třísky, ombudsmanka je v klidu. Komentář Karla Steigerwalda

Šetření ombudsmanky Šabatové zatím neodhalilo, že by finanční správa zajišťovací příkazy plošně využívala nebo zneužívala. Díky nim může finanční správa vybrat i daň, která ještě není splatná nebo nebyla stanovena. Příkaz je podle Šabatové mimořádný a velmi účinný nástroj pro výběr daní. Jeho existence má své opodstatnění. Působnost zákona, který říká, že se platí daň stanovená a splatná, rozšiřuje zajišťovací příkaz o platbu daně předpokládané, o níž firma nemusí vědět.

Stanovisko ombudsmanky je totožné se stanoviskem finanční správy i Ministerstva financí. Skutečnost, že podle soudních rozsudků zničil stát nezákonně 19 firem (mohou přibývat další, žalob je podáno více než sto), ombudsmanku nezneklidnila, protože jde o velmi malé procento svévolně státem zlikvidovaných firem.

Tak se konečně dozvídáme, co v pojetí ombudsmanky znamená staré revoluční pořekadlo „když se kácí les, lítají třísky“, které tak nečekaně vrátila do života. Úřad ombudsmana tu měl být proto, aby chránil bezpečí právě těch odletujících třísek a bránil je před svévolí úřadů, ale je tu asi proto, by ty třísky zdůvodňoval a obhajoval svévoli úřadů. Na to tu ale být nemusí, zdůvodnění umí najít ta sekyra, od níž třísky odletují, sama. Protože veřejnost křičí, sama sekyra znejistěla a na ministerstvu přec jen už hledá, jak množství odletujících třísek zmenšit. Možná ji za to i ombudsmanka opět pochválí.

