Odchod Vokřála černé vyhlídky ANO neřeší. Jižní Morava bude pro Babiše hořká pilulka | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Je naivní čekat, že vedení ANO přijde s nějakou zázračnou formulí, která vyřeší trable, kterým hnutí čelí na jižní Moravě. To se prostě nestane, což potvrzují také výstupy ze čtvrtečního večerního jednání předsednictva. Účastnil se ho i ostravský primátor Tomáš Macura, který bývá označován za blízkého spojence Vokřála, dnes už bývalého jihomoravského lídra hnutí pro krajské volby. Nejen on musí tušit, že to nejhorší hnutí ANO na jihu Moravy teprve čeká.

Jak jsme na INFO.CZ už psali, hnutí ANO je odsouzeno k tomu, že se až do voleb bude na jižní Moravě šťourat v něčem, co hodně zapáchá. A očekávaná nominace Bohumila Šimka do čela kandidátky na tom nic nezmění. Ostatně vyměnit lídra je pro Andreje Babiše banalita. Zrovna tak lze už dnes vcelku přesně odhadnout, jakým způsobem bude Šimek komunikovat v předvolební kampani. Jako nestraník bude všem tvrdit, že nemá s hnutím ANO vlastně nic společného a že ho na rozdíl od Vokřála nemůže nikdo podezřívat z napojení na lidi namočené v kauze Stoka. Svízel této strategie spočívá v tom, že Šimek je už čtvrtým rokem hejtmanem, světe div se, právě za hnutí ANO.

„Pokud nevěříme na pohádku o hodném a zlém ANO, tak možná do jisté míry nezáleží na tom, kdo bude novým jihomoravským lídrem ANO. Pokud to ale padne na pana Šimka, bude to zajímavé už v tom, že ač zde čtyři roky za hnutí ANO dělá hejtmana, doteď říkal, že s ANO vlastně nemá nic společného. U volebního lídra by takový postoj asi byl stěží představitelný,“ komentuje pro INFO.CZ nepravděpodobnější scénář, kterým vedení ANO zareaguje na rezignaci Vokřála, předvolební lídr ODS na jižní Moravě Jiří Nantl. A lze očekávat, že podobně budou hovořit také zástupci ostatních politických stran. Jinými slovy, Babišovu formaci to nejhorší na jižní Moravě teprve čeká.

Politika je vždy složité předivo vztahů aktérů, jejichž interakce mají svou nezměnitelnou historii. Nikdy v ní nejde začít od nuly, s čistým stolem. Vokřál si možná na začátku své politické kariéry myslel, že to možné je, že lze na jedné straně zpřetrhat letité vazby a na straně druhé politiku očistit od rozličných kšeftařů, hochštaplerů či přímo lidí napojených na organizovaný zločin. Pokud jde o věc první, nejpozději po komunálních volbách v roce 2018 pochopil, že se plete. Byla to pro něj traumatická zkušenost. Pokud jde o věc druhou, kauza Stoka ho doběhla způsobem, o kterém se mu možná ani nesnilo. Jak se ukazuje, namočeni jsou do ní lidé z jeho bezprostředního okolí.

Ponechme nyní stranou spekulace, zda o jejich praktikách věděl, případně do jaké míry. V danou chvíli je podstatné, že postupné zveřejňování odposlechů bude hnutí ANO permanentně a nutně poškozovat, a bude se tak dít až do voleb. Ostatně jen několik týdnů před nimi má začít se Švachulou a spol. soud. To hlavní – a Vokřál se toho vyloženě bál – souvisí s jeho již zmíněnou traumatickou zkušeností, odvíjející se od výsledků posledních komunálních voleb. Ačkoli je Vokřál vyhrál, skončil v opozici. Jednoduše řečeno, v Brně se po volbách všichni spojili proti vítězi. I člověka s minimální politickou imaginací napadne, že se tento scénář může – a skoro jistě také bude – na krajské úrovni letos na podzim reprodukovat.

Nejen že mu nahrávají historické vazby, tradiční politické strany k sobě mají prostě ze systémové logiky politického provozu blíže. Jejich zástupci se dlouho znají a vědí, co od sebe navzájem mohou čekat. Platí to obecně a všude. Na jižní Moravě budou k této variantě všichni aktéři navíc tlačeni právě kvůli specifické situaci v místním hnutí ANO. Jednak nikdo neví, co na koho vyplave kvůli kauze Stoka, což povede k větší obezřetnosti, a zároveň se prostě velmi těžko uzavírá spojenectví s někým, kdo vykazuje známky rozvratu, nejednoty, rozklíženosti. Předpokladem jakékoli funkční koalice je, že se můžete na druhého spolehnout, že můžete aspoň do jisté míry očekávat, jak se bude chovat, že bude vnitřně spolehlivý a ve svém celku jednotný. Pokud se podíváte, co se právě v těchto měsících uvnitř brněnského hnutí ANO děje, zjistíte, že nic z toho nesplňuje. Ba naopak.

Závěr je jednoduchý: z vnitřních i vnějších příčin bude jihomoravské hnutí ANO systémově tlačeno do izolovaného postavení. Jeho koaliční potenciál se snižuje, po volbách se může octnout na nule. Nejhorší na tom pro hnutí ANO je, že s tím už prakticky nemůže nic dělat. Dynamika tohoto trendu je natolik silná, že s ní nepohne ani Babiš a jeho PR kouzelníci. Jediná šance spočívá v tom, že ANO vyhraje volby takovým způsobem, že bez něj koalici sestavit nepůjde. To se ale s nejvyšší pravděpodobností nestane, mimo jiné právě kvůli kauze Stoka. Babiš tak musí počítat s tím, že v jednom z největších krajů zamíří po volbách do opozice.