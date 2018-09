Okamurův toxický novičok. Komentář Petra Holce

I těch se zmocnilo téma migrace, takže i mladoboleslavský primátor z ODS ucítil potřebu vyhlásit „nulovou toleranci“ cizincům. Čímž samozřejmě nemyslí migranty, protože ti u nás nejsou. A když už k nám přijedou, tak jen v dodávkách pašeráků, kteří je převážejí do Německa. U nás si neudělají ani selfíčko na Karlově mostě. Česko se sice znovu trumfuje rekordním počtem turistů, migranty ale naše „země příběhů“ pořád nebere. Maximálně tak „pracovní“ migranty, tedy klasické gastarbeitery. A těch v Česku chybí statisíce, aby mohlo naplno využít ekonomický boom.

„Ne islámu, ne teroristům. Zajistíme bezpečnou Českou republiku“, hlásá hlavní volební slogan SPD. Fakt? Pak SPD určitě nevolte. Jsou to totiž vyhozené peníze, které si stejně nakonec za své PR služby vyfakturuje Okamura: v Česku žádní teroristi nejsou a země patří k nejbezpečnějším na světě, pokud kolem sebe zrovna nemáte nějakého „zabrušovače“ z SPD. I proto sem jezdí tolik turistů. Jediný terorista strachu je Okamura, což je vlastně asi největší ironie: i on vydělává na turismu. Ten jde ale stranou, když si teď víc a snáz vydělá podnikáním v politice.

Ohledně migrace díky Okamurovi přitvrdily všechny strany a promigrační „dobro“ dokonce přešlo i TOP 09. Migrace určitě je i v Česku téma; jsme členem EU, a jestli její politiku právě teď něco zle tráví podobně jako tu českou Okamura, pak právě migrace. V Itálii řekli migrantům „basta!“, dost jich mají i ve Švédsku posedlém politickou korektností a v Bavorsku nejsou kvůli podzimním zemským volbám moc daleko od toho, zavřít i nám volnou hranici. Migraci ale za Česko řeší premiér, je to vládní téma. Pokud ji chce u sebe doma řešit i nějaký starosta, nejspíš má vidiny.

Což se vám v Česku samozřejmě lehce přihodí, když se podíváte na televizi nebo volební billboardy. Sám Okamura před časem začínal s multi-kulti a do Česka chtěl naopak dovážet lidi, zatímco z něj chtěl vyvážet Romy. Pak se ale Evropou převalila houfná vlna převážně muslimských migrantů a Okamura ucítil velkou naději strachu. Zvedl ji a od té doby tluče téma migrace tak zručně, že v loňských sněmovních volbách předstihl s výjimkou ODS všechny tradiční politické strany.

Vsadím se, že má doma Alláha a za všechno to, co pro něj nevědomě udělal, se k němu denně modlí. Možná by mu měl taky vypsat nějakou menší fakturu, protože pro něj bude skvěle pracovat i dál. Migrantů sice do Evropy přichází míň, téma migrace ale přitvrzuje. A taky se blíží k nám a politika je vždycky lokální, jak víme. Podívejte se, co se díky migraci děje nejen v Chemnitzu, ale i v celém sousedním Sasku, a pochopíte, o čem budou i u nás příští rok evropské volby.

Ano, o Alláhovi. A bude to nejspíš takový džihád, jaký jsme ještě neviděli, protože v Bruselu poslanci berou ještě víc než v Praze. Všechno špatné ale pro něco dobré. Možná bychom konečně mohli s pokrytectvím, které tolik pomáhá extrémistům typu Okamury, skončit aspoň my, novináři. Téma migrace totiž nápadně připomíná téma Romů: děláme xenofoby a fašisty z lidí, kterých se bytostně týká, zatímco se v bublině redakce nadnášíme vlastními prázdnými slovy, jimž mnohdy sami nevěříme. Ostatně i proto tak frčí Okamurovy „nezávislé noviny“.