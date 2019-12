Opozice našla recept, jak neporazí Babiše. V příštím roce vám na dveře zaklepe nejen Kalousek | info.cz

Fakt? Kdybych chtěl být ironický, tak vzhledem k posledním volebním výsledkům TOP 09 i výjimečné osobní nepopularitě Kalouska řeknu, že si klidně může ušetřit čas i peníze: „víc, než si myslí“, je očividně trápí právě on. Možná i proto mezi lidi poslední dobou chodí hlavně díky demonstracím „Chvilkařů“, kde si dělá selfíčka a které chce stejně jako zbytek opozice využít k vlastnímu politickému zisku. Protože jinak opoziční politici zajímají málokoho. Nejvíc sami sebe, když si pořád slibují spolupráci a pořád jim to nejde.

„Už to dělám dlouho. Minulý rok jsem se vyhecoval a udělal spoustu Piv s Mirkem a povzbudila mě velká návštěvnost. V Brně přišlo 450 lidí. To má smysl,“ nadchl se Kalousek v rozhovoru sám sebou. Bývalý stínový i skutečný šéf TOP 09 vlastně jen vykradl svůj někdejší fíkový list v čele partaje Karla Schwarzenberga a pravda, v jeho případě je i 450 lidí výhra. Na někdejší Piva s Karlem kdysi hojně chodili i mladí lidé, kteří mnohdy vůbec netušili, jaký socioekonomický program jim guru TOP 09 ve skutečnosti chystá. Měli prostě rádi Karla, maskota strany, a proto volili TOP 09.

Marketing, říká se tomu taky. Anebo jinak: věci ve skutečnosti nejsou tím, čím se zdají být, dovolím si vykrást Davida Lynche. Proto je ironie, že zrovna Kalousek dnes permanentně brečí, že Babiš využívá marketing, a proto vítězí. Ano, Babiš si kvůli volbám klidně nasadí i červenou trumpovskou kšiltovku, ani tak ale pořád netrumfne Kalouskův nedávný trik se starým knížetem přemalovaným na mladého pankáče. A nejde jen o TOP 09, všechny možné marketingové triky vyzkoušel i zbytek opozice. A pořád nic.

Ostatně podívejte se na staré volební billboardy, které mnohde zůstávají i dlouho po volbách: nic vám o falši politického marketingu neřekne tolik, jako právě ty. Donedávna jsem například autem skoro denně jezdil kolem starého billboardu propagujícího volební spojení STAN s lidovci, k němuž vznikl i nesmrtelný a méně konzervativní chlapecký videoklip, v němž spolu tehdejší lídři obou partají kráčejí bukolickou přírodou a drží se za ruce. Láska obou partají vydržela jen pár týdnů. Ani tehdy věci ve skutečnosti nebyly tím, čím se zdály být.

Kalousek má samozřejmě pravdu, že nic si voliči nepamatují tak jako fyzický kontakt s politiky: podání ruky, polibek, vtip a v případě Kalouska i facku. Nejdřív o to ale voliči musejí stát a někam za vámi přijít. Lidé kdysi chodili na Havla, Klause, Zemana, Topolánka nebo Paroubka. A pak znovu zase na Babiše, Okamuru i Zemana, v tom je expremiér a prezident asi výjimka. Dnes stále chodí na Babiše, a to i na demonstracích. Tam sice žádají jeho demisi, i tak je to ale pořád stejný Babiš, kdo je sem vytáhne i o víkendu.

Problém současných opozičních lídrů je, že se pro ně jen málokdo nadchne. Nakonec jak se dnes chcete nadchnout nejen pro Kalouska, jehož politická trvanlivost vypršela na politickém vrcholu TOP 09, tedy když byl ministrem financí? Je to stejné jako nadchnout se pro jogurt s vypouklým víčkem, co vám pořád sedí v lednici. Nadchnout voliče naposled dokázali jen Piráti a zájem nově budí i Václav Klaus mladší. I on je podobně jako Babiš jiný, což lidi vždy přitahuje.

A nemusí to vždycky být zrovna politická filozofie, co voliče přitahuje. Na Paroubka kdysi chodili některé ženy prostě i proto, že chtěly vidět staršího muže s mladší manželkou, jíž nosí psa šofér. Žádný z lídrů TOP 09, KDU-ČSL, ODS ani STAN dnes voličům nenabízí vítěznou kombinaci osobnosti a politického poselství. A mimochodem: být opozičními politiky, zaměřím se spíše než na Babiše na Jana Čižinského, který je stále mezi lidmi, protože je na rozdíl od nich zajímá. Když totiž někdo jako on řekne, že jim chce pomoct, bývá to pomoc sobě.