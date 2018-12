Padouch nebo hrdina? Maďarské odstraňování pomníků a spor o vykoupení z hříchů komunismu

Maďarská vláda nechala odstranit pomník Imreho Nagye, někdejšího premiéra a protagonisty protisovětského povstání z roku 1956, z dohledu maďarského parlamentu. Potají v pátek v noci, protože se patrně bála reakce veřejnosti. Socha prý bude umístěna na jiné vhodné místo. Mnozí ovšem o něčem takovém pochybují. Maďarská vláda pod vedením premiéra Viktora Orbána totiž bojuje proti jakýmkoliv připomínkám komunistické minulosti v Maďarsku. Chce je uklidit někam mimo dosah, vykázat z veřejného prostoru.

Pro část maďarských vládních politiků a poslanců je Nagy, přes to, že stál v čele vlády podporující boj proti Sovětům a byl popraven komunisty, stále komunistou a udavačem. Nagy totiž byl členem komunistické strany už od první světové války a od třicátých let i spolupracovníkem sovětské tajné policie OGPU/NKVD. Ze zveřejněných dokumentů není zcela jasné, co pro konkrétně pro ni dělal a co ohlásil. Ruské archivy nejsou stále otevřené a navíc v osmdesátých letech Sověti zveřejnili i některé padělky, které měli Nagyho a hlavně jeho tehdejší obdivovatele zdiskreditovat. Nicméně je jasné, že Imre Nagy udával některé své maďarské kolegy komunisty v sovětském exilu.

Nemáme důkazy o tom, co se s nimi stalo, protože neznáme jejich jména, ale většinou takové případy končily popravou nebo dlouholetým vězením. Sovětům pak zůstal Nagy oddán i v novém socialistickém Maďarsku. A umožnilo mu to přežít i to, že ho osobně nenáviděl hlavní maďarský stalinista Mátyás Rákosi. Na popravišti skončili jiní, Nagye kryli Sověti a jejich tajná služba. Když přišlo na destalinizaci jak v Sovětském svazu, tak v celém jeho východním bloku, Sověti viděli Nagye jako vhodnou a Sovětům věrnou náhradu za Rákosiho.

V roce 1956 se stal Nagy už podruhé předsedou maďarské vlády a byl to on, kdo souhlasil s tím, že se na pomoc proti lidovému povstání bojujícímu za demokracii oficiálně pozvou sovětští vojáci. Aby potlačili dosud největší revoltu v sovětském bloku, snahu o svržení komunismu, cizí, tedy sovětské nadvlády, a pokusy o obnovení nekomunistických politických stran a uspořádání voleb. Jenže pak přišla změna. Nagy odmítl zvací dopis pro Sověty podepsat. Snad si myslel, že situaci zvládne jinak a že vše dopadne smírem.

Jenže okolnosti ho tlačily dál. Jeho vláda nejprve obnovila částečně systém politických stran, ještě s představou, že vše povedou komunisté. Pak vyhlásila amnestii pro politické vězně, vyzvala k dialogu s povstalci, což byl další krok. A nakonec se vyslovila pro svobodné volby, odsun sovětských vojsk, vystoupení a z Varšavské smlouvy a v závěru se fakticky přidala na stranu povstalců. Nagy začal mít dojem, že musí respektovat vůli lidu a bránit svou vlast proti útočícím Sovětům. Postupně se z něj stával tak nejprve proti své vůli a pak zcela záměrně hrdina a čestný člověk.

Dokonce tak čestný, že když je povstání poraženo a on sám je trikem vylákán z bezpečného úkrytu, raději volí smrt než zradu své vlasti a povstání. V roce 1958 je popraven po té, co odmítne veřejně prohlásit, že nová sověty instalovaná vláda je legitimní a uznal své „chyby“. Kdyby to udělal, nejen že si mohl zachránit život, ale navíc by vedl komfortní život a mohl být ministrem zemědělství. Raději ale šel na popraviště.

Jak kdysi napsali dva maďarští historici, celý Nagyův život byl otazník a jeho smrt byla odpovědí. Nagy byl hrdina, své chyby a udavačství smazal podporovou povstání a svou smrtí, a tak to vidí i většina opozice proti Orbánovi. I když Nagy se zpočátku zřejmě stal hrdinou proti své vlastní vůli tažen událostmi. A tak do dlouho vnímal i sám Orbán. Stačí to ale? A pokud ne, co máme tedy žádat víc?