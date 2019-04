Palička: Alkohol za volantem? Konec nulové tolerance je dobrý nápad | info.cz

GLOSA JANA PALIČKY | Když to bude povolené na vodě, proč by to nešlo i na silnici... ODS na sebe upoutala pozornost návrhem dovolit řidičům jedno pivo, přesněji řízení auta s půl promile alkoholu v krvi. Nebude to tedy povinná „hladinka“, ale jen tolerovaná, nicméně i to stačilo k tomu, aby se ozvala řada kritiků návrhu. Rychleji než klesne pěna...

Česko je jednou z mála zemí Evropské unie, kde platí nulová tolerance alkoholu za volantem. Lídři ODS to ve sněmovně minulý týden ilustrovali pro jistotu i na mapě s dodatkem, že si i v tomhle ohledu zasloužíme „patřit na Západ“. Jenže píchli do vosího hnízda strážců veřejné morálky.

Ptáte se, proč by český řidič nemohl mít stejné možnosti jako ten v Německu, Rakousku nebo Francii? S odpovědí přispěchali paradoxně ti, kdo jindy tak hlasitě volají po inspiraci na Západě. Ten jim najednou tak nevoní a „národ pivařů“ podle nich žádnou toleranci nezaslouží. V očích dobře známých morálních titánů jsou totiž Češi div ne nesvéprávní alkoholici, kteří by hned sedli za volant v deliriu tremens a jali by se páchat silniční armagedon.

Nebudu vás s těmi příklady zatěžovat dlouho. Můžete jako Martin Fendrych v rámci protialkoholního tažení (a nutkavé touhy kopnout si do ODS) mávat statistikou, že Česko drží třetí místo v počtu úmrtí na silnici na milion obyvatel, nicméně trochu nám to kazí fakt, že nejoptimističtější výsledky drží Velká Británie, kde je povoleno řídit dokonce s 0,9 promile.

Uměle pěstovaný strach z toho, jak si ODS přeje víc opilců na silnicích, kteří by přejížděli malým dětem maminky na kaši, jak se do toho pustil Petr Kukal, je taky ukázkovým argumentačním faulem, na který ten samý Petr Kukal v diskusích tak rád upozorňuje své oponenty. Kdo chce řídit pod vlivem (skutečně pod vlivem), ten tak činí už teď.

Někdejší „Pan Evropa“ Tomáš Prouza si pak kromě Petra Fialy stihl kopnout i do Jana Zahradila, kterému se nelíbí návrh Evropské komise na povinnou instalaci omezovačů rychlosti do nových aut. Skutečnost, že za nehodovostí v Česku nestojí ani tak alkohol nebo rychlost, ale tristní stav vozového parku i silnic, jde náhle stranou.

Kouzelné je taky vyjádření končícího ministra dopravy Dana Ťoka, že ze strany ODS jde o populismus, který kráčí přes mrtvoly. Jakožto nominant hnutí ANO a toho času politická mrtvola o tom jistě musí něco vědět.

Neodsuzujme ale jen pokrytecké sebemrskačství pár hlasitých jedinců a raději se podívejme na to, proč je prolomení nulové tolerance vlastně pozitivním nápadem. Nejprve obecně – toleranci pro malé množství alkoholu má většina evropských zemí, přičemž z žádné se nestalo silniční peklo plné řídících opilců, a jinak by tomu nebylo ani u nás. Jedná se o posílení svobod jednotlivce, kterému stát dává důvěru, že této svobody nebude zneužívat. A to je v dnešní době, kdy naopak jen přibývá svazujících regulací, docela vzácná věc.



A teď konkrétněji. Nejde o to, dát si před jízdou jedno pivo, ale hlavně o úbytek zbytečně odebraných řidičských průkazů kvůli nepatrnému množství zbytkového alkoholu. Dechová zkouška odhalí klidně necelou desetinu promile a řidič s odebraným řidičským průkazem putuje na policejní stanici. Odtud po všem papírování často míří na odběr krve, který už žádný alkohol neodhalí. Dostane řidič svůj řidičák zpět? Nedostane, musí počkat klidně i několik týdnů, než se vše úředně zprocesuje a do té doby nesmí jezdit. Tato obtěžující, neefektivní a zdlouhavá praxe by odpadla.

Na konec se sluší dodat, že k oné svobodě patří i odpovědnost. Samo řízení s povolenou hladinou alkoholu by nebylo trestáno, ale kdo by způsobil v tomto stavu nehodu, pro toho by to bylo přitěžující okolností, jako je tomu i na Západě. Vyšší trest i vyšší majetková odpovědnost za škody. Pak by bylo na každém, aby se svým osudem naložil, jak nejlépe umí. Důvěra vložená v občany by se státu zúročila. Protože když stát dává lidem ostentativně najevo, že jim nedůvěřuje, nemají důvod důvěřovat ani oni jemu.