Palička: Bernie Sanders by se pro studenty rozdal, jako správný socialista pochopitelně ne z vlastního | info.cz

KOMENTÁŘ JANA PALIČKY | Není lepší předvolební trhák než nabídnout lidem něco zadarmo. Politický matador Bernie Sanders si to moc dobře uvědomuje a po čtyřech letech, kdy se znovu hodlá ucházet o křeslo v Bílém domě, sáhl po osvědčeném „Nikdo vám nemůže dát tolik, co já vám mohu slíbit“. Do voleb je sice ještě daleko, ale Sanders rovnou nasadil mocný kalibr a navrhl zrušení poplatků za studium na veřejných vysokých školách a hlavně odpuštění studentských půjček. To ovšem přijde na víc než půldruhého bilionu dolarů...