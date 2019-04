Palička: Cesta do pekel. Křiklouni z univerzit vypískají i živoucí legendu | info.cz

Ten incident se stal loni v říjnu, teď ale znovu poutá pozornost a dobře ilustruje atmosféru, kdy ani osobnost Kissingerova formátu nemá jisté uznání. Naopak – veřejnou „debatu“ opouští nedůstojně a za zvuku urážek, lží a posměchu.

Co se stalo? Kissinger se na akci na New York University dočkal vypískání a pořvávání se strany studentů, že je válečný zločinec a nacista. Paradoxem je, že za druhé světové války jako voják proti nacistům aktivně bojoval, nasazoval svůj život a za dopadení několika příslušníků gestapa byl vyznamenán. Loňské výstupy aktivistů, které dávají tušit, jakou měl onen protest úroveň, jsou k dohledání na sociálních sítích.

Comrades at NYU disrupting Henry Kissinger’s talk at the Stern School of Business. #NoWarCriminalsAtNYU pic.twitter.com/FbgkmXGbY3