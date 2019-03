Palička: Dvojí metr. Piráti kritizují Faltýnka, sami se ale dopustili něčeho podobného

KOMENTÁŘ JANA PALIČKY | Piráti kritizovali prvního místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka za schůzky se zástupci společnosti Kapsch kvůli mýtnému tendru. Na tom by v zásadě nebylo nic špatného, kdyby se sami Piráti v minulosti nedopustili podobného jednání.

Nad Jaroslavem Faltýnkem visí kvůli kauze kolem mýtného systému Damoklův meč. Případem se zabývají nejen orgány činné v trestním řízení, ale i poslanci. Mezi nejhlasitější kritiky Faltýnka patří zástupci Pirátů, kteří mluví o zásazích do výběrového řízení, kterých se prý Faltýnek schůzkami s Kapschem dopustil, a považují politikovo vysvětlení za nedostatečné. Paradoxem je, že něčeho podobného dopustili i sami Piráti.

Piráti si na rozdíl od ostatních politických stran dobrovolně vedou evidenci schůzek, ve které lze snadno dohledat, že 10. července loňského roku se pirátský poslanec Ondřej Polanský sešel s ředitelem Kapsche Karlem Feixem, bavili se spolu o tendru a o jeho možném vývoji a následně se Polanský s Feixem sešli i 11. září, kdy hovořili o možnosti otevření tématu na půdě poslanecké sněmovny.

Co se vstupování do probíhajících výběrových řízení obecně týče, dozvíme se z pirátské evidence, že pražský zastupitel za Piráty Jaromír Beránek se 21. prosince loňského roku sešel se zástupcem Škoda DigiLab Janem Edlmanem a hovořili spolu o projektu e-carsharingu. Od 16. listopadu přitom Praha měla právě na e-carsharing vypsaný miliardový tendr, jehož byla účastníkem i Škoda DigiLab. Tento tendr pak pražští radní 11. března zrušili.

Nejde ani tak o kritiku Pirátů jako takových, jejich schůzky policie neprověřuje. Nicméně k jednání, které sami kritizují, tedy schůzce s Kapschem a vstupování do otevřených tendrů, z jejich strany také došlo, čímž se netají. Dopady jsou různé, podstata věci ale zůstává.

Dokud byli Piráti jen pozorovateli politického dění zvenčí, mohly jim jako nezasvěceným připadat schůzky s různými lobbisty jako vysoce zavrženíhodná věc, s níž je nutno bojovat. Už nějakou dobu ale sedí ve sněmovně i na pražském magistrátu, a mohli na vlastní kůži poznat, že ony schůzky jsou naprosto běžnou a nijak nezávadnou součástí práce politika. A to do značné míry součástí nezbytnou.

Zajisté by se politik mohl uzavřít ve své sněmovní kanceláři, s nikým se nestýkat a pak vše rozhodovat od stolu, ani tak by se ale nemusel vyhnout obvinění z korupce. Ona zkorumpovanost totiž není otázkou schůzek s lobbisty, nýbrž otázkou osobní integrity každého jednotlivého politika. I kritika Pirátů by tak měla směřovat na konkrétní, fakty podložená individuální selhání Jaroslava Faltýnka. Samotnými schůzkami se Faltýnek neprovinil. A o tom, zda se provinil jejich obsahem, ať rozhodnou příslušné nezávislé orgány.