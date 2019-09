Palička: Evropský způsob života v EU nechceme! | info.cz

GLOSA JANA PALIČKY | Trvalo to sotva pár desítek hodin a budoucí Evropská komise se dostala pod palbu kritiky. Jablkem sváru se stal navrhovaný místopředseda Margaritis Schinas, respektive jeho záhadné portfolio nazvané „ochrana našeho evropského způsobu života“. Levice to totiž vyhodnotila jako nepřijatelně xenofobní.

Když před časem padlo rozhodnutí, že šéfkou nové Evropské komise bude Ursula von der Leyenová a začala se objevovat jména jednotlivých eurokomisařů, zněla kritika, že to bude příliš levicový tým. Ironií osudu teď tenhle tým čelí nařčení, že se inspiroval ve slovníku krajní pravice.

Trnem v oku levicovým europoslancům se stalo označení portfolia navrženého místopředsedy komise Margaritise Schinase – ochrana našeho evropského způsobu života. Pokud si běžný pozorovatel říká, že to je přinejlepším zcela nicneříkající pojmenování, vyvedu ho z omylu: Nemyslí dost progresivně, jinak by na první pohled poznal, že jde o ultrapravicový nacionalistický slogan, který štve proti uprchlíkům a vyvolává atmosféru strachu.

Pominu skutečnost, že kdejakého „nacionalistu“ při tom spojení jímají mdloby a máloco je mu tak moc proti srsti. Evropský způsob života, ať už to znamená cokoliv, je zjevně zavrženíhodným konceptem. Je zajímavé, že když do obdobně nazvané knihy v roce 2011 přispívali Joschka Fischer, Wolfgang Schüssel a Guy Verhofstadt, nikdo je z podpory krajní pravice neobviňoval a poslední jmenovaný se naopak stal prototypem „velkého Evropana“. Vlastně by bylo symbolické, kdyby se i on vůči pojmenování Schinasova portfolia vymezil. Jeho ideový souputník Jean-Claude Juncker už to udělal.

Nejhlasitějšímu iniciátorovi celé téhle prapodivné kauzy navrhuji za odměnu přidělit mimořádné křeslo eurokomisaře pro tvorbu problémů tam, kde nejsou, protože asi jen těžko najdeme většího mistra v oboru. Je to tragikomické hledání něčeho, co v jádru té věci zkrátka není. Někteří europoslanci tak moc chtějí varovat před nacionalistickou rétorikou, až u toho zapomínají, že jejich vlastní slova jsou to samé na opačném konci politického spektra.

Von der Leyenová údajně nechce dělat ukvapená rozhodnutí, ale neohrozí osud své komise na takové podružnosti a název prostě změní. Přesto je to pozoruhodná připomínka toho, co od části europarlamentu do budoucna čekat. Ohrožena by se mohla cítit i česká eurokomisařka Věra Jourová, protože teď to je tzv. evropský způsob života a příště to dost dobře mohou být „její“ evropské hodnoty, které se někomu znelíbí. U eurosocialistů jeden nikdy neví.