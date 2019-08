Palička: Festival falešné solidarity. Dojímání se na sociálních sítích hořící Amazonii neuhasí | info.cz

Stručný fakt zní: Počet požárů v Amazonii meziročně dramaticky vzrostl a dosáhl rekordu. Přímé důsledky pocítili i obyvatelé vzdáleného Sao Paula, nad které se kvůli větru dostal dým. Je to závažná situace s komplexními důvody.

A pak je tu pohled širokého publika na sociálních sítích. To ještě před pár dny žilo ve sladké nevědomosti, ale dnes by se mohlo zdát, že ho nic jiného netíží. Přitom představa, že jeho náhlé internetové zhrození se něčemu pomůže, je lichá. V řadě případů to zavání spíše snahou ukázat rychle ostatním, že „víte víc“ a jste zkrátka tak nějak uvědomělejší a lepší.

Nabízí se, že tohle virální prožívání katastrof všeho druhu je poněkud přihlouplé. Dostali jsme se paradoxně do fáze, kdy všichni mluví o tom, že nikdo nemluví o požárech v Brazílii. To, co se momentálně na sítích odehrává v souvislosti s plameny pohlcujícími brazilské lesy, je jen další z mnoha variací na filtry s „profilovkovými“ vlaječkami nějakého neštěstím zasaženého státu a instantním soucitem s čímkoli, co je v danou dobu zrovna v mediálním kurzu. Jistě víte, že když zemře známá osobnost, může se „internet“ přetrhnout v tom, kdo bude lépe „RIPovat“. Náhlý zájem milionů uživatelů nicméně oheň v Brazílii neuhasí, stejně jako neuhasil katedrálu Notre Dame a stejně jako neuhasí cokoliv dalšího, co v budoucnu začne hořet.

Je snadné podlehnout romantickému dojmu, že svými písmenky z druhého konce planety nějak pomáháme. Obelháváme ale ostatní i sebe sama. Každá celebrita, ať už hollywoodská, nebo jakákoliv z tisíců pseudohvězd z kategorie lifestyle bloggerek a podobných obskurních existencí, si publikací povinného tklivého příspěvku (nebo alespoň sdílením!) může odškrtnout položku „Záchrana světa“ a opět se vrátit k jiné ušlechtilé aktivitě typu placené spolupráce s výrobcem šamponu. Ten zápal a hluboký zájem skvěle ilustruje i fakt, že se sdílejí dramatické fotky „z Amazonie“, které vlastně zachycují něco úplně jiného.

Kolik z těch, kteří s hashtagem #AmazonianRainforest burcovali na sociálních sítích, skutečně samo nějakou aktivitu vyvinulo? Kolik z nich se o požáry, které nejen v Amazonii zuří ve větší či menší intenzitě prakticky neustále, zajímalo než se z toho stal trend? Většina za pár týdnů najde jiné téma a hořící prales půjde na vedlejší kolej. Je to jako s oním nechvalně proslulým sbíráním víček: Také moc nestojí, ale zato je úplně k ničemu.