Palička: Jak bojkotovat Soukupa svou účastí na jeho narozeninách

Když Jaromír Soukup v přímém přenosu v jednom ze svých jedenácti pořadů oznámil, že zakládá nové hnutí List Jaromíra Soukupa, první politickou stranou, která na tuto skutečnost zareagovala byla ODS. Prostřednictvím mluvčí Jany Havelkové občanští demokraté odmítli další účast v Soukupových pořadech s tím, že Soukup už není moderátorem, ale politickým soupeřem, a proto nedává zástupcům ODS smysl mu asistovat a pomáhat v kampani. Veřejný distanc od Soukupa ale ODS moc dlouho nevydržel.

Žádný z politiků v současnosti druhé nejsilnější strany v Česku se sice již v plejádě Soukupových pořadů skutečně neobjevil, nicméně s tím, že by majitel a hlavní tvář TV Barrandov byl v očích čelních představitelů strany nežádoucí osobou, to očividně nebude tak žhavé. První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija se v rozjařilé náladě po Soukupově boku fotila na oslavě jeho 50. narozenin, kam byla pozvána jako host.

Jistě, můžeme namítat, že jde o soukromou aktivitu jedné členky ODS, která nikterak nevyjadřuje postoje strany jako takové. V politice nicméně jde i o malá gesta a pro vrcholového politika neplatí, že sotva opustí kancelář, rázem na jeho kroky nebude nahlíženo politickou optikou. A to by zrovna Udženija, která se v politice pohybuje více než deset let mohla vědět.

Je poměrně běžné, že politici se navzájem přátelí napříč stranami a není zas až tak neobvyklé, že dva nesmiřitelní oponenti z parlamentních lavic po vyhroceném hlasování zajdou společně na pivo a obecně mezi politiky nejsou „v civilu“ takové antipatie. Není nic špatného na tom, že se Alexandra Udženija přátelí s Jaromírem Soukupem natolik, že je pozvána na soukromou oslavu jeho padesátin. Bohužel ale musí počítat s tím, že v současné politické atmosféře její účast na Soukupově narozeninové párty a tím i veřejné přihlášení se k vzájemnému blízkému vztahu se neobejde bez reakce.

Nikdo z ODS nemůže své první místopředsedkyni zakázat se jakýchkoliv oslav nebo jiných akcí účastnit. Je to jen a pouze její volba, zda se chce nechat fotit po boku Miloše Zemana a jeho nejbližších spolupracovníků, Tomia Okamury a dalších politiků, vůči kterým se ODS vymezuje. Alexandra Udženija se nemusela stát součástí barrandovského cirkusu a jeho principálovi a svému příteli Soukupovi mohla klidně poblahopřát a předat dárek v soukromí bez přítomností stovky dalších lidí a fotografů, což by nevzbudilo žádné emoce. Mohla, ale neudělala to. Ať se proto nediví, když voliči nebudou slovům ODS o tom, že se Soukupem nechce mít nic společného, nebudou přikládat velkou váhu.

Pak je zde ještě jedna možnost, jak předejít podobně trapným situacím. Touto možností, kterou ovšem ODS též triumfálně zahodila, bylo v prvé řadě vůbec nebojkotovat účast v Soukupových pořadech. Ani ne tak proto, že první místopředsedkyně strany má se Soukupem očividně tak nadstandardní vztah, že bylo od počátku jasné, že se s ním bude vídat i mimo vysílání TV Barrandov, ale spíše proto, že samotné gesto odmítnutí účasti v pořadech na Soukupově televizi straně žádné body nepřinese.

Občasnou účastí někoho z představitelů strany mohli občanští demokraté alespoň potenciálně přesvědčit někoho z diváků, že jejich názory jsou rozumnější než názory kupříkladu někoho z SPD. Bojkot je spíše takové poplácávání se po ramenou, z něhož ale nic vytěžit nejde. Těžko nějaký skalní volič například TOP 09 přejde k ODS jen kvůli vymezení se vůči Jaromíru Soukupovi. Rozhodnout se bojoktovat Soukupa a pak jít na jeho oslavu dohromady příliš smyslu nedává. Současná situace je tak smutným případem toho, že když se sejdou dvě nešťastná rozhodnutí, výsledek rovněž jiný než nešťastný nebude.