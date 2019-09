Palička: Karneval s příchutí rasismu. Kanadský premiér se kaje za bizarní pseudokauzu | info.cz

Mnozí politici mají v dnešní době tu unikátní schopnost, že svými činy a výroky velmi umně stírají tenkou hranici mezi realitou a satirou. Tento talent aktuálně projevil i kanadský premiér Justin Trudeau, který učinil to, kvůli čemu si z jeho země celý svět dlouhodobě dělá legraci – omluvil se v situaci, kdy žádné omluvy není třeba. Trudeau se smutným pohledem kajícníka (tentokrát se alespoň nerozplakal) prosí lid o odpuštění strašlivého provinění. A co že to tak hrozného provedl? Před téměř dvaceti lety šel na karneval v masce Aladina. Ne, tohle není žádný kanadský žertík, toto se skutečně děje.

Trudeau patří k těm politikům, kteří značnou měrou přiživují moderní kulturu politické korektnosti dotaženou často do naprosto bizarních rozměrů. Bohužel se momentálně dostal do nezáviděníhodné situace, kdy se nový lepší svět, který se svými progresivními kumpány usilovně buduje, obrátil proti němu samotnému. Nebe holt nezná vyvolených a politicky korektní nebe už tuplem ne. Těžko říct, zda je na celé věci humornější skutečnost, že kanadského premiéra reálně jímá úzkost z toho, že se provinil závadným kostýmem a cítí se být rasistou, nebo fakt, že jej za to peskuje šéf konzervativců, jemuž podobná bizarní pseudokauza musí být z principu úplně ukradená a jen chce dát levicovému dobrodějovi ochutnat jeho vlastní medicínu.

Jen pro shrnutí, Trudeau si na soukromém večírku soukromé školy nabarvil kůži, aby připomínal smyšlenou pohádkovou postavu. Nedopustil se nějaké do očí bijící rasistické karikatury, kdy by se pomaloval černou barvou, přes půl obličeje si červenou rtěnkou namaloval pusu a oděn do slaměné bederní roušky by předstíral, že je retardovaný. Na karnevalu s tématem arabských pohádek Tisíce a jedné noci si před osmnácti lety oblékl kostým disneyovského prince. Bohužel tehdy devětadvacetiletý Trudeau neprojevil dostatečné jasnovidecké schopnosti a netušil, jak moc se v budoucnosti svým outfitem proviní. A co si budeme povídat, jeho převleky za Indiána nebo Inda by si rovněž zasloužily přezkum co do kulturní vhodnosti. Proč? Protože jak by sám Trudeau řekl: „Je rok 2019.“

A není to zdaleka jen Trudeau. Kdybychom měli být důslední, tak preventivně zrušíme Tři krále, protože „černej vzadu“ v dnešní době rovněž neobstojí. Takový Ferda Mravenec také k dokonalosti vyžadoval přemalování načerno, takže bohužel, na smetiště nekorektních dějin s ním. Ti, kteří v dětství obdivovali Vinnetoua a převlékli se za něj na školním maškarním bále, by rovnou měli dobrovolně rezignovat na všechny momentálně zastávané funkce a to vůbec nemluvíme o těch rasistických ďáblech vydávajících se za herce, kteří ve svém repertoáru mají Othella. Jako autor těchto řádků otevřeně přiznávám, že jsem se na škole v přírodě pomaloval zelenou temperou a šel za želvu ninja. Nikdo neví, zda kolem roku 2045 nevyvstane celosvětové želvoprávní hnutí, v jehož očích budu považován za želvofoba či uzurpátora želvího privilegia. Činím proto tuto preventivní omluvu tiskem a všeho lituji. Hlavně pak tedy toho, že musím žít ve světě, kde se podobnými zhovadilostmi někdo skutečně zabývá.