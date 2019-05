Palička: Nenalévejte Ondráčkovi! Byl na okupovaných územích, soud vám to posvětí | info.cz

KOMENTÁŘ JANA PALIČKY | Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček se vypravil na výlet do samozvané Doněcké lidové republiky. Nepochybně si po oficiální části „ryze soukromé“ návštěvy užíval s všelikými místními okupantskými mužiky i neformálního popíjení a bujaré zábavy. Po návratu do Česka by ho ale mohlo, obrazně i doslova, čekat řádné vystřízlivění. Dle aktuálního nálezu Ústavního soudu mu totiž už nikde nemusí nalít.

Zdeněk Ondráček je dobře známou obskurní postavičkou české politické scény. Kovaný bolševik, který se nijak netají tím, že za minulého režimu jako člen pohotovostního útvaru VB během Palachova týdne mlátil lidi pendrekem po hlavě, se v tomto týdnu opětovně vyznamenal. Skutečnost, že Ondráček opustil Českou republiku by sama o sobě byla víceméně pozitivní, bohužel má ale dvě vady na kráse. Komunistická mlátička vycestovala do neexistující Doněcké republiky a následně se vrátila do své vlasti. A tím bohužel nemyslíme Rusko.

Samo o sobě je to, že si český poslanec objíždí Ruskem okupovaná území, která se vydávají za samostatný stát, což neuznává nikdo, ani to Rusko, nanejvýš ostudné, ale v kontextu osobnosti rusofilního komunisty to vlastně není nijak zvlášť překvapivé. Ondráčkovy výmluvy na to, že se jednalo o soukromou cestu jen dokreslují jeho charakter, respektive absenci charakteru. Pochopitelně že my všichni, když si ve volném čase cestujeme do neexistujících republik, jezdíme autem s vlaječkami a na červeném koberci nás za zvuků české hymny vítá jako oficiálního státního představitele parodie na prezidenta v doprovodu okupační armády.

Na všem zlém je ale nutno hledat něco dobrého. A pomyslný obušek na toho, kdo se sám obuškem na obranu socialistické vlasti tak rád oháněl, nám nedávno nabídl Ústavní soud. Ten se zastal hoteliéra, který odmítl ubytovat ruské turisty, kteří schvalovali okupaci Krymu. Ponechme stranou, že toto rozhodnutí Ústavního soudu samo o sobě není úplně košer, u odborné veřejnosti vyvolalo spíše roztrpčení a vlastně ani v rámci dlouhodobé rozhodovací praxe Ústavního soudu v antidiskriminačních otázkách moc nezapadá, ale pro všechny provozovatele (nejen) pohostinské činnosti je to ve vztahu ke Zdeňku Ondráčkovi skvělá zpráva.

Ústavní soud prohlásil, že svobodné podnikání je cestou nejen k dosažení zisku, ale i prostorem k seberealizaci a že i při podnikání je zaručena svoboda projevu. A když je možné odmítnout Rusa, který odmítá odsoudit ruské obsazení Krymu, proč bychom nemohli odmítnout i člověka, co se jako Rus, respektive spíše Sovět, chová a oslavuje ruskou okupaci Doněcku? Asi by se soudruh poslanec hodně divil, kdyby byl obsloužen jen v kantýně na ÚV KSČM v ulici ironicky pojmenované Politických vězňů a pokud by zatoužil po stakanu vodky, musel by opět odcestovat za svými bližními do Ruska, či na jím okupovaná teritoria. A v tomto případě by tam mohl už i zůstat.